Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Historická motorka zmizela

RYCHNOVSKO - Díky policistům se vrátila zpět k majiteli.

Rychnovští kriminalisté spolu s kolegy z rychnovského obvodního oddělení objasnili květnové vloupání do rekreačního objektu.



Toho se měli dopustit dva mladíci (20 a 25 let) z Dobrého a Kostelce nad Orlicí, kteří chalupu v katastru obce Liberk bez souhlasu majitele navštívili ke konci května tohoto roku. Vypáčili vrata do garáže, přilehlé k rekreačnímu objektu a z ní odcizili malý terénní motocykl zn. Enduro, pájecí pistoli, aku vrtačku zn. Bosch a historický motocykl zn. ČZ, čímž majiteli věcí i staveb způsobili škodu v řádech desítek tisíc korun.

Během necelých čtrnácti dnů se policistům podařilo pachatele vypátrat. Jak zjistili, jedná se o osoby policii známé, které si záhy vyslechly obvinění z přečinů krádeže a porušování domovní svobody s až pětiletým nepodmíněným trestem. Mužům zákona se také podařilo většinu ukradených věcí, zejména veterána, vrátit zpět majiteli.



por. Mgr. Alena Kacálková

7. 6. 2019

