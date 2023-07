Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté zastíhali výtržníka

KDYNĚ – Má na svědomí víc než deset skutků. Obvinili ho ze spáchání trestných činů výtržnictví, poškození cizí věci a krádež.

Kriminalisté oddělení obecné kriminality územního odboru Domažlice se zabývali velmi náročným případem, který dovedli v těchto dnech zdárně do konce. Zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestných činů výtržnictví, poškození cizí věci a pokračujícího trestného činu krádež. Krádeží se dopustil v prosinci loňského roku a během letošního roku na různých místech našeho okresu. V drogerii ukradl pánské parfémy, v květinářství sochu anděla a dřevěnou lucernu. Na čerpací stanici sendvič, bagetu a pivo, které tam ihned po odcizení zkonzumoval. V další prodejně vzal mimo láhev vodky, slivovice a rumu, energetické nápoje, limonády a plechovky piva. Dále ukradl například sedm izolačních desek, několik krabiček cigaret, bagety.

Další trestné činnosti se dopustil v březnu letošního roku, kdy na volně přístupném parkovišti na náměstí v obci Kdyně bezdůvodně vyskočil na přední kapotu vozidla tovární značky Škoda, nohou prokopl a vyrazil čelní sklo vozidla, poté z kapoty seskočil, ulomil zpětné zrcátko a kopnul do předních dveří vozu. V květnu letošního roku pak v obci Kdyně na místě veřejnosti přístupném se slovně a fyzicky napadal se sedmadvacetiletým mužem. Nejprve mladší z mužů zasáhnul vodítkem na psa staršího, ten mu pak vodítko vytrhnul z ruky a začal ho s ním také švihat. Oba dva muži utrpěli zranění, se kterým byli ošetřeni v nemocnici. Společně se starším výtečníkem byl z výtržnictví obviněn i mladší z útočníků.

Z trestného činu krádeže spáchaného ve spolupachatelství byl pak se sedmatřicetiletým mužem obviněn další sedmadvacetiletý muž. Oba společně po předchozí domluvě násilím vnikli do restaurace ve Kdyni, prošli výčepem, kde ukradli výčepní stojan se čtyřmi kohouty a chladící zařízení. Celková škoda na odcizených a poškozených věcech byla vyčíslena na celkových 73 tisíc korun. Obviněný muž i další obvinění jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim trest odnětí svobody až na dva roky.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. července 2023

vytisknout e-mailem