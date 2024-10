Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté zahájili trestní stíhání fyzické a právnické osoby

ROKYCANSKO - Obviněný muž si podvodem při proplácení bezplatného ubytování pro humanitární účely přišel neoprávněně na téměř dva miliony korun.

Rokycanští kriminalisté zahájili trestní stíhání právnické osoby a fyzické osoby jako obviněných ze spáchání pokračujícího zločinu podvod. Toho se měly dopustit tím, že dvaapadesátiletý muž jako předseda zapsaného spolku, a tím i obviněný zapsaný spolek, v úmyslu obohatit se jako provozovatel ubytovacího zařízení uplatňoval na základě veřejnoprávní smlouvy o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely uzavřené mezi zapsaným spolkem a Plzeňským krajem nárok na paušální náhradu nákladů za ubytování osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

V téměř třiceti případech podal žádost o proplacení bezplatného ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny a neoprávněně za to čerpal úplatu, ačkoliv se osoby zdržovaly na jiné adrese, než která byla uvedena ve smlouvě. Na základě nepravdivých údajů uvedených do žádostí o příspěvek si tak přišel na více než jeden milion sedm set tisíc korun, škodu způsobil České republice v zastoupení Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Podle ustanovení trestního zákoníku hrozí za spáchání tohoto zločinu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.



por. Dagmar Brožová

16. října 2024

vytisknout e-mailem