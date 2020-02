Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté zadrželi tři cizince s téměř 10 kg marihuany

ZLÍNSKO: Dva muže stíháme vazebně.

Krajští kriminalisté zadrželi uplynulý týden v Luhačovicích tři cizince, kteří u nás ve velkém nakupovali marihuanu a vyváželi ji mimo Českou republiku, převážně do své země. Při zadržení kriminalisté zajistili v bytě téměř deset kilo marihuany a velkou finanční hotovost. Dva z mužů jsou stíhání vazebně.

Kriminalisté v průběhu prověřování trestné činnosti trojice mužů zjistili, že by mohli být cizinci ozbrojeni. S ohledem na toto zjištění, a vzhledem k trestní minulosti mužů, povolali krajští kriminalisté k zadržení podezřelých zásahovou jednotku z Jihomoravského kraje. Dva muže pak zadrželi policisté v bytě v Luhačovicích a jednoho ve firmě, kde pracuje. Při domovní prohlídce zajistili téměř deset kilo marihuany připravené k distribuci a finanční hotovost v řádech stovek tisíců korun.

Organizovaná skupina cizinců, občanů Evropské unie, nakupovala marihuanu ve velkém z více zdrojů na území naší republiky a pravidelně ji vyvážela mimo Českou republiku, především do své rodné země, kde drogu dále distribuovala. Trojice cizinců takto s drogou obchodovala více jak půl roku. Činnost této organizované skupiny, která působila na území více států, byla velmi sofistikovaná. Cizinci se při svých aktivitách a pohybu snažili být maximálně opatrní, marihuanu převáželi ve vozidlech, kde měli zřízeny prostory pro skryté převážení drogy.

Cizince ve věku 35, 39 a 48 let vyšetřovatel minulý týden obvinil ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let. Dva obvinění byli ve své zemi v minulosti trestáni za loupeže, útok na veřejného činitele, podvody, padělání dokladů a také obchodování s drogami. Vyšetřovatel podal podnět na návrh na vzetí do vazby dvou cizinců, který soudce akceptoval. Jeden z obviněných je stíhán na svobodě. Krajští kriminalisté na případu nadále pracují.

4. února 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

marihuana

vytisknout e-mailem