Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z prodeje pervitinu

FRÝDLANTSKO – 51letému muži hrozí až pět let vězení.

Od léta loňského roku zásadním způsobem změnil způsob své obživy 51 letý muž z Frýdlantska.

Za bezmála rok svého působení vydělával 51letý drogový dealer na distribuci pervitinu. V pravidelných intervalech zásoboval desítky nešťastníků z Frýdlantska bílou krystalickou látkou, za což kasíroval obvyklé ceny. Jak už to tak ve většině případů bývá, o podvratné činnosti se začne dříve či později špitat. Peníze kazí charakter a pervitin zdraví. Celkem záhy se o nového distributora začali zajímat nejen noví odběratelé, ale také kriminalisté. Ti v průběhu mapování trestné činnosti 51letého muže vyslechli množství osob a zmapovali desítky případů prodeje pervitinu. Na počátku června letošního roku policejní jednotka spolu s Libereckými kriminalisty z detašovaného pracoviště ve Frýdlantu, učinili dalším prodejům pervitinu přítrž. Se souhlasem k zadržení a k domovní prohlídce si pro výtečníka došli do místa jeho bydliště.

Policejní komisař záhy zahájil trestní stíhání 51letého muže z Frýdlantska a obvinil jej ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Komisař zároveň také podal podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, s čímž se však neztotožnil soud a obviněný je tak stíhán na svobodě.

V rámci domovní prohlídky a za využití speciálně vycvičeného služebního psa byly u muže zajištěny důležité důkazní prostředky. Kromě jiného věci sloužící k distribuci drog, ale i samotný metamfetamin.

22. července 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tiskuk a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem