Kriminalisté zadrželi mladého násilníka

Havířov - I přes svůj věk může jít do vězení až na pět let

Poslední lednový večer se žena 29 let potkala na vlakovém nástupišti s „malým“ klukem, který ji zastavil a zeptal se na cigaretu. Po záporné odpovědi hoch nejdřív začal být vulgární. Takovou reakci mladá žena pravděpodobně nečekala. A mladík nepřestával, měl jí velmi nevybíravě nadávat a přitom jeho agresivita viditelně stoupala. Netrvalo dlouho a poškozenou kopl do tváře i do hlavy. Za stálého nadávání a vyhrožování se pravděpodobně začali přetahovat o elektronickou cigaretu. Mladý agresor do ženy neurvale strkal a měl se snažit dostat do kapsy její bundy. Během útoku dostala další ránu pěstí do hlavy a elektronickou cigaretu jí nakonec sebral a utekl.

Ihned po oznámení útoku policisté 3. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování Havířov se pustili do práce. Postupně všechny poznatky a informace k útočníkovi se zužovaly k jedné osobě. Výsledem nasazení a důsledné operativní práce mohli kriminalisté ve středu 9. 2. zadržet mladistvého agresora. Komisař proti důvodně podezřelému zahájil trestní stíhání a obvinil ze spáchání provinění loupeže.Obviněný mladistvý je v současnosti ohrožen trestem odnětí svobody až na pět let.

por. Mgr. Zlatuše Viačková, 11. února 2022

