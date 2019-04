Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kriminalisté zadrželi dva "vařiče" a prodejce drog

České Budějovice - Obviněným hrozí trest odnětí svobody v délce deseti let.

Kriminalisté zadrželi v Českých Budějovicích dva muže podezřelé z distribuce a výroby drog. Pomyslná klec nad jejich nezákonnou činností spadla dne 17. dubna 2019. Policisté a kriminalisté provedli u obou podezřelých mužů domovní prohlídky a to v Českých Budějovicích. V bytě, sklepě i garáži našli a zajistili chemické látky a nádoby pro výrobu drog. Zajistili také a odeslali na expertízu 23 g krystalické látky, pravděpodobně pervitinu. Oba zadržení muži v Českých Budějovicích, minimálně od léta 2018 pervitin prodávali, ale také v několika případech zdarma poskytovali svým stávajícím i novým klientům. Kriminalisté oba muže obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, také podali na oba muže podnět k jejich vzetí do vazby. V případě, že by soud oba obviněné za uvedené skutky odsoudil, hrozil by jim trest odnětí svobody v délce až deseti let. Pravděpodobně jim přitíží i ta okolnost, že nejsou v této nelegální branži nováčky.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

24. dubna 2019

vytisknout e-mailem