Kriminalisté zadrželi dealera drog

KARLOVARSKO – Pervitin měl prodávat od poloviny roku 2018.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednapadesátiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



Obviněný cizinec měl od poloviny roku 2018 do současné doby prodávat drogu pervitin. Tu měl prodávat čtyřem lidem v restauračním zařízení v Karlových Varech. Například osmačtyřicetiletému muži měl drogu pervitin prodat nejméně v pěti případech v celkovém množství několika stovek gramů. Stejně množství drogy pervitin od něj měl koupit od poloviny března do poloviny září minulého roku šestatřicetiletý muž.



Těmto čtyřem osobám měl tak cizinec během několika měsíců prodat drogu v nejméně dvaceti případech v celkovém množství několika set gramů. Cizinec se tak měl nezákonně obohatit o téměř 300 tisíc korun.



Kriminalisté také provedli na základě příkazu soudce Okresního soudu v Karlových Varech domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemků. Při domovní prohlídce bylo zajištěno několik igelitových sáčků s bílou krystalickou látkou. Odbornou expertízou bylo později zjištěno, že zajištěné látky se užívají k naředění drogy pervitin před samotnou distribucí.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí cizinci trest odnětí svobody až na deset let.

4. 11. 2020

