Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kriminalisté z krajského TOXI týmu výrazně zasáhli do drogového podsvětí

KRAJ - Při akci s krycím názvem „ORTA“ zadrželi čtyři výrobce a distributora drog.

Na sklonku srpna proběhla v kraji další z významných policejních operací cílená proti výrobcům a distributorům drog. Krajským TOXI týmem pečlivě naplánovaná akce s krycím názvem „ORTA“ citelně oslabila drogovou scénu. Kriminalistům se při ní podařilo na několika místech současně zadržet pětici osob. Hlavním aktérem, který v Libereckém kraji organizoval trestnou činnost související zejména s dovozem tablet s obsahem pseudoefedrinu do České republiky, výrobu a následnou distribuci metamfetaminu, byl 35letý muž z Liberce. Kriminalisté při prověřování skupiny osob také zjistili, že se na výrobě postupně podíleli čtyři výrobci metamfetaminu a odbyt dále zajišťovala další osoba.

Na důkladném zmapování a zdokumentování veškerých podkladů potřebných k zahájení operace pracoval celý krajský Toxi tým takřka od počátku letošního roku. „Kladli jsme se za cíl naplánovat zásah tak, abychom přistihli výrobce přímo v okamžiku výroby drogy. A to se nám také povedlo“, uvedl vedoucí Toxi týmu kpt. Pavel Folprecht.

Kriminalisté se však setkali také s několika situacemi, které pro samotný zásah byly poněkud problematičtější. Jedna ze skutečně velkých a technicky velmi sofistikovaných varen totiž byla umístěna přímo v bytě panelového domu. „Bylo nezbytné zajistit, aby nedošlo k ohrožení na životě a zdraví obyvatel domu, nejen v souvislosti se samotným zásahem, ale také z důvodu množství chemikálií potřebných k výrobě drog, o nichž jsme předpokládali, že se v bytě nacházejí“, dodal kpt. Folprecht. Pro hladký průběh zásahu tak kriminalisté spolupracovali také se Zásahovou jednotkou Ústeckého kraje.

Přímo při výrobě přibližně 800 gramů metamfetaminu muži zákona zadrželi hlavního organizátora spolu s dalším z výrobců, tzv. „vařičů“. Další čtyři osoby pak paralelně s tímto zásahem zadrželi na různých místech kraje. Nutno podotknout, že všech šest obviněných již mělo nějakou trestní minulost. V drtivé většině spojenou právě s výrobou a distribucí metamfetaminu.

Toxi týmu se podařilo zajistit nejen přibližně 400 gramů právě připravovaného metamfetaminu, ale také bezmála půl kilogramu drogy z předchozí výroby. Kromě pervitinu samotného pak zajistili také 31 kilogramů tablet s obsahem pseudoefedrinu v hodnotě více jak 2 miliony korun. Z těch by bylo možné vyrobit na 6 kilogramů pervitinu. Kriminalisté zajistili také finanční hotovost ve výši 1,1 milionu korun, 5 kilogramů konopí a velké množství chemikálií, které byly připraveny pro další výrobu.

„Ve svém rozsahu se jedná o jeden z největších případů na Liberecku za poslední léta“, uvedl vedoucí týmu a zároveň také přiblížil několik detailů ze samotné realizace. „Hlavní organizátor nás velmi překvapil tím, že výrobu přesunul na poslední měsíce do bytu v panelovém domě. I přes velmi sofistikované zařízení proti zápachu se domem linul silný zápach. Byli jsme nuceni používat ochranné pomůcky a velmi důkladně určit bezpečné a chemikáliemi kontaminované zóny.“

Ve věci je obviněno celkem 6 osob ve věku od 32 do 52 let pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, s trestní sazbou od 10 do 18 let. Na tyto osoby kriminalisté podali také podnět k návrhu na vzetí do vazby. Do rozhodnutí soudu v této věci tak vyčkají v cele vazební věznice.

„Eliminace dostupnosti nelegálních drog je hlavním úkolem policie“, zmínil kpt. Folprecht a dodal, že: „Po realizaci této naší akce si dovolím tvrdit, že drogový trh na Liberecku jsme výraznou měrou narušili.“

12. září 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem