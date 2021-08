Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté vyšetřují vraždu v Pelhřimově

KRAJ VYSOČINA: Pětašedesátiletého pachatele poslal soudce do vazby

Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu vraždy, který se stal v sobotu časně ráno v Pelhřimově.

Pětašedesátiletého muže důvodně podezřelého ze spáchání tohoto násilného trestného činu zadrželi na místě policisté z obvodního oddělení Pelhřimov. Policisté byli v sobotu nad ránem přivoláni do bytu v Pelhřimově, kde mělo dojít ke konfliktu mezi dvěma muži. Konflikt skončil bohužel tragicky – na místě zemřel jednašedesátiletý muž. Případ si proto k dalšímu prověřování převzali krajští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vraždy.

Kriminalisté důkladně ohledali místo činu, kde mělo dojít k incidentu mezi oběma muži. Na místě zajistili všechny upotřebitelné důkazy. Ještě v průběhu soboty zahájili trestní stíhání pětašedesátiletého muže, kterého vyšetřovatel obvinil ze zločinu vraždy. K činu došlo v jednom z bytů v Pelhřimově v sobotu časně ráno kolem druhé hodiny.

„V rámci důkladného prověřování vyšlo najevo, že mezi dvěma muži, kteří se navzájem znali, mělo po předchozí konzumaci alkoholických nápojů dojít nejdříve ke slovnímu konfliktu, který poté pokračoval fyzickou potyčkou. Jeden z mužů na druhého zaútočil uvnitř bytu nožem a způsobil mu více bodnořezných ran na různých částech těla. Na následky tohoto útoku zraněný muž na místě zemřel,“ uvedl k případu vyšetřovatel kpt. Mgr. Michal Laška, vrchní komisař z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Útočníka policisté zadrželi na místě činu a převezli ho do policejní cely. U zemřelého muže byla nařízena soudní pitva. Na místě činu se podařilo zajistit také zbraň, kterou muž na druhého muže zaútočil – jednalo se o kuchyňský nůž.

Po provedení všech procesních úkonů vyšetřovatel případu podal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějicích podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce podnětu vyhověl a podal k soudu návrh na vazební stíhání obviněného muže. Vazební zasedání se uskutečnilo dnes dopoledne u okresního soudu v Pelhřimově a soudce rozhodl o uvalení vazby. Muže proto přímo od soudu převezli policisté do vazební věznice v Brně. Co bylo motivem činu, je předmětem dalšího vyšetřování. V případě prokázání viny muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy hrozí trest odnětí svobody v trvání dvanácti až dvaceti let.

V letošním roce se v Kraji Vysočina jedná o šestý případ, který byl kvalifikován jako trestný čin vraždy – ve třech případech se jednalo o dokonaný trestný čin, ve třech případech o vraždu ve stádiu pokusu. Všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

9. srpen 2021

