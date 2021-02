Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté vyšetřují několik případů vloupání

Praha venkov - VÝCHOD - Vloupali se do zatím neobydlených novostaveb

Zatím neznámý pachatel se v době od 22. ledna do 23. ledna vloupal do zatím neobydlené novostavby ve Zloníně. Tam pachatel vnikl na pozemek neobydlené novostavby rodinného domu, následně i do domu a tam se zaměřil na různé druhy elektrického nářadí a náčiní, které z domu odcizil. Majitelům tak vznikla škoda přes 135 tisíc korun.

Další případ policisté evidují v Postřižíně. Tam pachatel vyvrátil uzamčenou bránu na pozemek, na který následně vnikl a poté se dostal i do první novostavby. V té si vyhlédl a následně i odcizil topidlo, bourací kladivo a kabely. To mu však asi nestačilo, proto se rozhodl „podívat se“ do další novostavby, kde odcizil podlahové topení, čtyři kusy WC a sadu nářadí. I to mu bylo asi stále málo a vydal se ještě do další neobydlené novostavby, kde taktéž kradl a odcizil zde prodlužovací kabely. Celková škoda na všech odcizených věcech je téměř 200 tisíc korun.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

2. února 2021

