Kriminalisté vraždu rychle objasnili

KRAJ VYSOČINA: Muže obviněného z vraždy poslal soud do vazby

Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve spolupráci s pelhřimovskými kriminalisty vyšetřují od pátečního rána případ vraždy, která se stala v Humpolci. V jednom z místních barů našel ráno náhodný občan ženu bez známek života. Již při prvotním ohledání bylo jasné, že žena zemřela násilnou smrtí. Jednalo se o osmapadesátiletou ženu, která v baru pracovala jako barmanka.

Na místo činu vyjela nejbližší policejní hlídka a poté kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Pelhřimov, a také krajští kriminalisté a soudní znalec. Policisté neprodyšně uzavřeli ulici, kde se bar nachází, a začali s důkladným ohledáním místa činu a jeho blízkého i širšího okolí. Rozjelo se rozsáhlé pátrání s cílem co nejrychleji zadržet osobu, která má závažný násilný čin na svědomí. Ještě v pátek odpoledne byl na základě operativního šetření kriminalistů zadržen muž, který byl důvodně podezřelý ze spáchání vraždy.

Kriminalisté v průběhu celého víkendu prověřovali dostupné kamerové záběry a důkladně vyhodnocovali všechny zajištěné stopy a také výpovědi svědků, kteří by mohli pomoci vnést do případu cokoli nového. V sobotu 14. prosince vyšetřovatel zahájil trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže, kterého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Pachatel využil svého práva a k případu odmítl vypovídat. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět na vypracování návrhu na jeho vzetí do vazby. Státní zástupce podal návrh na vazební stíhání a okresní soud v Pelhřimově dnes ráno akceptoval. Policejní hlídka přímo od soudu eskortovala muže do vazební věznice.

„Jednalo se o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem, ale k dalším detailům činu se nebudeme v tuto chvíli vyjadřovat s ohledem na rodinu zavražděné ženy,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Kubiš, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Na místě činu i v jeho okolí se podařilo kriminalistům zajistit velké množství stop. U zadrženého muže kriminalisté zajistili různé věci, které zřejmě pocházejí z místa činu. Všechny se budou důkladně vyhodnocovat.

K osobě pachatele lze říci, že se jedná o muže české státní příslušnosti s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji, který pobýval v Humpolci na ubytovnách a pracoval zde jako dělník. Muž má trestní minulost – byl sedmkrát soudně trestán. V minulosti byl odsouzen k deseti letům odnětí svobody za spáchání vraždy ve stádiu pokusu. Z výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn v roce 2009.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody v trvání až dvaceti let nebo výjimečný trest.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

16. prosinec 2019

