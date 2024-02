Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté velmi rychle objasnili sérii krádeží

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Dva cizinci vykrádali kasy v supermarketech.

Kriminalisté z Prahy venkov východ se na počátku února setkali s novým typem krádeží v supermarketech. To, že si zloděj z prodejny odnese bez zaplacení nějaké zboží je bohužel téměř na denním "pořádku" a policisté se s takovými případy setkávají v podstatě neustále. S tím, že si pachatel odnese celý obsah pokladny, kterou vypáčí za plného provozu se ale policisté setkávají opravdu ojediněle.

Dvojice cizinců si tímto způsobem obstarala víc než 90 tisíc korun během dvou dnů. Jeden z mužů, 29letý cizinec, sám 2. února 2024 vešel po 14. hodině do supermarketu v Zápech, kde využil nepřítomnosti prodavačky u kasy, vypáčil víko pokladní kasy a odcizil hotovost s 10 tisíci korunami. Částka, na kterou si přišel, nebyla asi dostačující, proto se ten samý den vydal krást ještě jednou... tentokrát s pomocí 39letého muže, který obsluhu od pokladny odlákal. Vše se odehrálo kolem 19. hodiny v supermarketu v Mělníku. Devětatřicetiletý cizinec odlákal prodavačku od pokladny pod záminkou koupě šamponu. Mezitím druhý z mužů vyčkával nedaleko a ve správný čas k pokladně vyběhnul a šroubovákem jí začal páčit. Tentokrát už byl úspěšnější a z kasy si odnesl 70 tisíc korun. Prodavačka ho u krádeže přistihla, ale ve chvíli, kdy jí pohrozil šroubovákem se s ním raději dále nepřetahovala.

Potřetí se 29letý muž vydal sám ještě do Mladé Boleslavi 5. února 2024. I tady stejným způsobem vypáčil zámek pokladní zásuvky a odešel s 12 tisícy korun.

Kriminalisté z Prahy východ si všechny případy převzali a ve velice krátkém čase se jim podařilo podezřelé muže dopadnout. Už 7. února 2024 jim sdělili podezření z pokračujícího přečinu krádeže a případ zpracovali ve zkráceném přípravném řízení. Do 48 hodin oba cizinci stanuli před soudem, který jim vyměřil trest 7 měsíců nepodmíněně s podmínečným odkladem na 40 měsíců. Mimo to byli z naší republiky vyhoštěni a nesmí se sem po dobu více než 3 let vrátit.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

14. února 2024

vytisknout e-mailem