Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kriminalisté v pondělí zadrželi dvojici lupičů, která přepadla seniora na vozíku

ČESKOLIPSKO - Dnes jsme je obvinili z loupeže a podali podnět na jejich vazební trestní stíhání.

Kriminalisté v pondělí odpoledne zadrželi dva českolipské mladíky ve věku 21 a 23 let, kteří minulý týden ve středu kolem 21.30 v ulici Česká v České Lípě fyzicky napadli 69letého seniora na invalidním vozíku a okradli ho. Zaútočili na něj ve chvíli, kdy na ulici osaměl. Společnými silami ho shodili z vozíku, a když bezvládně ležel na zemi, prošacovali ho a okradli.

Vzali mu úspory, kterými si chtěl zaplatit ubytovnu po svém návratu z tříměsíční hospitalizace v nemocnici, během které mu lékaři amputovali jednu nohu. Bohužel ani tato okolnost mladé lupiče nijak neobměkčila a bez milosti mu vzali všechno, co u sebe měl, včetně osobních dokladů.

Tím ho v podstatě poslali mezi bezdomovce, kterými sami jsou. Starší z dvojice už byl osmkrát pravomocně odsouzen, z toho čtyřikrát za majetkovou trestnou činnost. Naposledy vyšel z věznice v dubnu loňského roku. Jeho spoluobviněný dosud záznam v rejstříku trestů nemá.

Vyšetřovatel je dnes odpoledne oba obvinil ze zločinu loupeže ve formě spolupachatelství, za který je soudce může poslat až na deset let do vězení. Rovněž už je vyslechl jako obviněné a podal státnímu zástupci podnět k jejich vazebnímu trestnímu stíhání. Důvodem je jeho obava, že by na svobodě v obdobné trestné činnosti pokračovali a také by se mohli snažit vysokému trestu,který jim hrozí, vyhnout. Nyní musíme vyčkat na stanovisko státního zástupce a soudce k jejich vazebnímu trestnímu stíhání.

Připomeňme si, že seniorovi podali pomocnou ruku pracovníci sociálních služeb města České Lípy, kteří mu zajistili bezbariérové přístřeší, potraviny a oblečení. Pomohou mu i s vyřízením dalších záležitostí spojených s jeho materiálním zabezpečením.

21. 3. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem