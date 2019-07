Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté ukončili vyšetřování závažné daňové trestné činnosti

PLZEŇSKÝ KRAJ - Rozsáhlý spisový materiál, který čítá 28 šanonů předložili státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v těchto dnech navrhli státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Plzni podat obžalobu proti dvěma mužům ve věku 49 a 39 let, 45leté ženě a dvěma právnickým osobám ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, spáchaného formou spolupachatelství. Dále proti 26letému muži a 30leté ženě z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Na případu kriminalisté pracovali přes dva roky, během kterých se jim podařilo detailně zadokumentovat trestnou činnost, ze které obvinili 5 fyzických osob a dvě osoby právnické. Obviněné osoby svým jednáním od státu vylákaly výhodu na dani z přidané hodnoty a zároveň zkrátily daň o 85 miliónů. V průběhu trestního řízení byl zajištěn majetek v podobě rodinného domu a vozidla a finanční prostředky ve výši 5 miliónů korun.

Poznatky o trestné činnosti získali kriminalisté na základě vlastního šetření v červnu roku 2016. Případ začali intenzivně prověřovat a opatřovat důkazy tak, aby mohli usvědčit skupinu osob, která v České republice neoprávněně krátila daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty. Podle závěrů kriminalistů mělo k trestné činnosti docházet již od roku 2014. Dva muži a jedna žena (49, 39 a 44 let) účelově vytvořili personálně propojený obchodní řetězec. Prostřednictvím dvou společností s ručením omezeným pak vyjednávali dodání dřevěných palet koncovým tuzemským odběratelům. Realizovaný obchod byl však prováděn tak, aby obchodní společnost, která fakticky dovážela dřevěné palety z jiného členského státu Evropské unie, nebyla zatěžována daňovou povinností k dani z přidané hodnoty, kterou by měla při řádném dovozu zboží a jeho následném prodeji v tuzemsku. Zboží však bylo dodáno napřímo koncovému odběrateli, tedy tuzemským společnostem, kterým bylo fakturováno včetně daně z přidané hodnoty. Daňovým podvodem získané finanční prostředky pak byly ze společností převáděny na bankovní účty, a to prostřednictvím dvou dalších osob (26letého muže a 30leté ženy).

Kriminalisté na případu spolupracovali s Finančním úřadem pro Plzeňský kraj a Krajským státním zastupitelstvím v Plzni. Rozsáhlý spisový materiál v současné době čítá 28 velkých šanonů, které obsahují bezmála 8.000 listů a dále důkazní prostředky v podobě zajištěné účetní evidence a účetní doklady.

por. Mgr. Markéta Fialová

1. července 2019

