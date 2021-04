Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté ukončili vyšetřování smrtelné dopravní nehody

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Osmadvacetiletému muži hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

Vyšetřovatel z Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti ukončil vyšetřování smrtelné dopravní nehody, ke které došlo v odpoledních hodinách krátce před půl šestou v pondělí 14. ledna 2021 na silnici I/50 mezi obcemi Staré Město a Buchlovice v katastru obce Zlechov.

Osmadvacetiletý řidič vozidla Ford Tranzit tam tehdy při jízdě ve směru od Uherského Hradiště přejel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem Škoda Fabia. Po střetu byla fabie odhozena do protisměru a tam narazila do vozidla Opel Astra jedoucího taktéž od Uherského Hradiště. Ford po střetu s fabií rovněž narazil do dalšího automobilu, a to do vozu Škoda Rapid jedoucího od Brna.

Při nehodě zemřel šedesátiletý spolujezdec z vozidla Škoda Fabia. Jeho řidič byl zraněn těžce. Lehká zranění pak utrpěli řidiči opelu a rapidu. Viník nehody vyvázl bez zranění.

Při vyšetřování dopravní nehody jsme zjistili, že osmadvacetiletý muž usedl do automobilu pod vlivem alkoholu. Nadýchal 1,36 promile. Navíc v době, kdy měl zadržený řidičský průkaz. Dva měsíce před touto tragickou událostí totiž boural pod vlivem alkoholu v Ostravě. Tam naštěstí účastníci vyvázli bez zranění nebo s lehkým zraněním. Také z tohoto důvodu jsme muže po nehodě zadrželi a následně předložili na okresní státní zastupitelství žádost o podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Na druhý den tak skončil ve vazbě.

V předešlých dnech předložil vyšetřovatel státnímu zástupci spisový materiál s návrhem na podání obžaloby proti obviněnému pro přečiny usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tuto trestnou činnost mu hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

9. dubna 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

