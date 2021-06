Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kriminalisté spolupracovali na dopadení recidivisty, úspěšně.

KRAJ/LIBEREC - Bral luxusní šperky, hotovost a nepohrdl ani objektivem profesionální kamery. Způsobil škodu za více jak milion a čtvrt.

Pražští policisté na sklonku dubna informovali o případu vloupání do šatny jednoho z fotbalových klubů. Spolu s informacemi o případu požádali kriminalisté o spolupráci při pátrání po možném pachateli také veřejnost. Článek můžete shlédnout zde. Netrvalo dlouho a lapku, který měl vloupání na svědomí, zadrželi liberečtí kriminalisté ve spolupráci s Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia a Odbory obecné kriminality I. a IV. oddělení v Praze.

Jak muži zákona zjistili, 42letý recidivista, který již byl v minulosti pravomocně odsouzen pro majetkovou trestnou činnost obdobného charakteru, opustil brány věznice počátkem února letošního roku. Na svobodě strávil jen pár chvil, avšak nic z toho, čemu se věnoval před nástupem do výkonu trestu, nezapomněl. Ba naopak. Ve výkonu trestu zřejmě ještě „vypiloval“ metody, díky kterým se mohl v majetkové trestné činnosti ještě sofistikovaněji realizovat. Předmětem mužova zájmu byly peníze a cennosti v zázemí sportovních klubů. V první polovině března vstoupil do útrob fotbalového svatostánku v Liberci s jasným záměrem. Zaopatřit se na nějakou dobu nejlépe krádeží něčeho hodnotného. Před zápasem si prošel prázdný stadion, ale do útrob se mu proklouznout nepodařilo. Objevil však na jedné z tribun televizní kameru. Po chvíli glosování situace přistoupil ke stroji a dosti nešetrnou manipulací odmontoval robotickou hlavu záznamového zařízení. S přístrojem v hodnotě takřka čtyři sta tisíc korun z areálu odešel. Cestou na nádraží, odkud měl naplánovaný přesun zpět do místa svého pobytu, se zastavil v obchodě pro igelitovou tašku, aby nebylo tolik nápadné pohybovat se na veřejnosti s odcizenou elektronickou součástí profesionální kamery. Posléze usedl do dopravního prostředku a z Liberce odjel. Během cesty si pochopitelně zjistil tržní hodnotu objektivu a ke svému nemilému překvapení přišel na to, že natolik specifická věc je takřka neprodejná. Rozhodl se ji tedy zbavit. Vltava se mu zdála jako vhodné místo. Kriminalisté společně s policejními potápěči objektiv o několik dní později z toku vylovili.

Druhý případ se odehrál na sklonku měsíce dubna. Recidivista za použití shodného klíče, který si opatřil, vstoupil v průběhu zápasu do kabin jednoho z fotbalových celků v Praze. Kabina hostí se mu zdála jako zcela vyhovující, neboť právě v ní v tu dobu byli hráči jednoho známého pražského celku. Předpokládal tedy, že mu právě jméno týmu zaručí žně. Po úvodním hvizdu zamířil do šatny, odkud odcizil nejen finanční hotovost, ale i cennosti v hodnotě přes devět set tisíc korun.

Po pachateli krádeží se zcela pochopitelně rozjelo rozsáhlé pátrání. Liberečtí kriminalisté se svými kolegy v Praze začali okamžitě vyhodnocovat zajištěné důkazní prostředky. Mravenčí práce přinesla ovoce a recidivista, který si z prodeje kradených věcí žil v konkrétních obdobích svého života „na vysoké noze“, skončil na policejní služebně. 42letý muž se kriminalistům ke spáchání obou případů doznal, načež si vyslechl sdělení obvinění ze spáchání zločinu krádež a přečinu poškození cizí věci. V případě odsouzení mu tak může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Zároveň muži zákona podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován. Do rozhodnutí soudu tak setrvá v cele vazební věznice.

Celková výše škody byla předběžně vyčíslena na jeden milion tři sta tisíc korun.

Video z krádeží a nálezu objektivu můžete shlédnout pod textem článku.



4. června 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

