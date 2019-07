Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté šetří vloupání do prodejny stavebnin

ZLÍNSKO: Celková škoda činí téměř 700 tisíc korun.

Zlínští kriminalisté se od včerejšího rána zabývají vloupáním do prodejny stavebního materiálu a administrativních prostor ve Zlíně. Podle získaných informací tady pachatel odcizil peníze a šeky v hodnotě 238 tisíc korun, škoda, která vznikla poškozením dveří, zabezpečovacího systému a ostatních předmětů, činí 431 tisíc korun.

Paní, která má na starosti úklid v prodejně, přišla do zaměstnání krátce po páté hodině ráno. Nemohla odemknout příjezdovou bránu do areálu za pomoci dálkového ovladače, šla proto brankou. Po vstupu do prodejny uviděla na zemi rozbitou pokladnu a rozsypané mince. Pak si všimla otevřených dveří do skladu, z prodejny proto odešla a zavolala správci majetku, který přivolal policisty.

Policisté prohledali vnitřní prostory firmy, zjistili rozsah škod, které pachatel napáchal, odebrali na místě veškeré upotřebitelné stopy. Zjistili, že zloděj se dostal dovnitř vypáčením okna do administrativních prostor, uvnitř se pohyboval po prokopnutí dveří do všech kanceláří, které postupně prohledal. Následně se přesunul do prodejny, kde celý postup zopakoval.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci. V případě vypátrání pachatele a jeho odsouzení mu za tyto trestné činy hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

23. července 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

