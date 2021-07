Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté se zaměřili na kontrolu parků ve Zlíně

ZLÍNSKO: Společně s nimi často vyráží i policejní psovod.

Kriminalisté i uniformovaní policisté se v posledních týdnech zaměřili na kontrolu parků v centru krajského města, protože se v některých z nich shlukují uživatelé omamných a psychotropních látek, kteří tyto látky dál prodávají nebo poskytují zdarma, v některých případech i dětem nebo mladistvým.

Společně s policisty vyráží do terénu ve většině případů i policejní psovod se psem speciálně vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Ve spolupráci s ním potom policisté při prohlídkách osobních věcí zjišťují, zda u sebe podezřelí návštěvníci parků přechovávají drogy, léky nebo chemické látky, které se na výrobu drog používají. Často objeví i další věci pocházející z jiné trestné činnosti.

Policisté zkontrolovali drogově závislé muže, kteří u sebe měli sušenou travní hmotu, pravděpodobně marihuanu, osobní doklady na cizí jméno, trubičku s bílou krystalickou látkou nebo cizí platební kartu. Za přestupky jim ve správním řízení hrozí pokuta.

Uviděli také čtyřiatřicetiletého muže, který právě v okamžiku kontroly policistů v civilním oděvu držel v ruce skleněnou trubičku, kterou předával nezletilému chlapci, a oba z ní kouřili. Muž policistům vysvětlil, že společně kouřili marihuanu, kterou on obstaral a že to nebylo poprvé. Muž si vyslechl ve zkráceném přípravném řízení sdělení podezření ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

V obdobných kontrolách budou policisté i kriminalisté v civilu společně s policejním psovodem pokračovat.

16. července 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

