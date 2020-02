Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Kriminalisté se ve volném čase věnují dětem

OLOMOUCKÝ KRAJ - Vedou policejní kroužek. Jeho činnost je v rámci republiky ojedinělá.

Zájmový kroužek „STAŇ SE POLICISTOU“ je realizován při Domu dětí a mládeže v Olomouci. Dvaceti dětem ve věku 10 - 15 let se věnují od září loňského roku dva kriminalisté sloužící v Přerově.

Cílem kroužku je poskytování vzdělávacích aktivit v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti, a to zajímavou a atraktivní formou přizpůsobenou věku dětí. Náplní policejního kroužku jsou např. exkurze na vybraných pracovištích Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, besedy s policisty, prohlídka techniky, kterou policisté využívají v rámci služby a další aktivity spojené s činností dalších složek integrovaného záchranného systému.

Jednotlivé lekce jsou koncipovány tak, aby v souhrnu poskytly reálný pohled na činnost Policie ČR a samotných policistů. Zúčastnění nejsou pouze pasivními posluchači, ale mohou si vše prohlédnout zblízka a některé činnosti si i vyzkoušet.

Na podzim loňského roku proběhla exkurze na obvodním oddělení Olomouc I, na ulici Sokolská, jejíž součástí byla beseda na téma činnost obvodních oddělení spojená s prohlídkou pracoviště dozorčí služby, policejní cely, s ukázkou zbraní, prostředků balistické ochrany a služebních vozidel. Další setkání se konala na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a také na dopravním inspektorátu Olomouc. Dopravní policisté dětem ukazovali, jak se zastavují vozidla, jak probíhá kontrola vozidel a řidičů a jakou techniku při výkonu služby využívají. Děti si měly možnost vyzkoušet mobilní radar na měření rychlosti a přístroj na měření alkoholu v dechu.

Ve třetím čtvrtletí roku proběhla exkurze na výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, na heliportu v Olomouci na ulici Hněvotínská. Děti si prohlédly techniku záchranářů včetně sanitek, vrtulníku a dalšího vybavení. Zajímavá byla i další schůzka, a to na služebně Městské policie v Olomouci na ulici Kateřinská, kde se děti při besedě dozvěděly, co je náplní činnosti městské policie, jaké jsou rozdíly mezi strážníky a policisty a také to, jak probíhá jejich vzájemná spolupráce.

V závěru roku se děti seznámily s činností kriminalistických techniků. Policisté jim ukázali, jak se zajišťují daktyloskopické, trasologické a pachové stopy, prohlédly si služební vozidla a vybavení kriminalistických techniků.

V únoru tohoto roku si děti v tělocvičně budovy krajského ředitelství vyzkoušely pod vedením zkušeného vrchního inspektora odboru služební přípravy policejní výcvik, který několikrát ročně musí absolvovat všichni policisté.

Do konce školního roku je čeká ještě několik zajímavých exkurzí a setkání s policisty. Přáním jejich vedoucích je, aby vše, co si během společného setkání vyzkoušely a viděly, v nich zůstalo a pomohlo jim k volbě dalšího vzdělávání a třeba i k volbě budoucího povolání.



kpt. Mgr. Marta Vlachová

14. února 2020

