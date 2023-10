Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kriminalisté rozkryli síť výrobců a distributorů drog

Kriminalisté z 2. oddělení obecné kriminality Prahy IV. díky velmi dobré práci zadrželi celkem sedm osob, z nichž jsou tři stíhány vazebně.

Na základě dlouhodobé operativně pátrací činnosti se kriminalistům podařilo rozkrýt síť výrobců, distributorů a poskytovatelů prostor pro výrobu drog. Zadržení všech osob proběhlo v pondělí 25. září za pomoci pražské a středočeské zásahové jednotky.

Dva partnerské páry, z nichž první žena ve věku 38 let (jednou trestaná) a muž 39 let (šestnáctkrát trestán) v rekreační chatě v Horních Jirčanech okr. Praha západ společně vyráběli a následně přechovávali za účelem dalšího prodeje metamfetamin. Při provedené domovní prohlídce policisté nalezli chemikálie a komponenty pro výrobu drog. Odhalili více než 800 gramů červené fosforu, ze kterého by následně vyrobili přibližně 2 500 gramů metamfetaminu

Druhý partnerský pár žena ve věku 33 let (jednou trestaná) a muž 43 let (šestkrát trestán) v rodinném domě v Praze 4 a v rekreační chalupě v obci Kytlice vyráběl a následně přechovával za účelem dalšího prodeje metamfetamin. Při domovní prohlídce kriminalisté nalezli chemikálie a komponenty pro výrobu drogy, dále 80 gramů metanfetaminu a 50 gramů prekursoru látky efedrin.

Dalším zadrženým je pětačtyřicetiletý muž, který vyráběl drogy v rodinném domě v obci Kouřim. Zadržený v průběhu svého „podnikání“, pokoušel navázat spolupráci s druhým partnerským párem. Při provedené domovní prohlídce kriminalisté v domě nalezli varnu drog a další část komponentů určených k výrobě drog měl ukrytou a zakopanou na zahradě.

Trestu však neunikne ani pětačtyřicetiletý (čtrnáctkrát trestán) a dvaatřicetiletý (devětkrát trestán) muži, kteří vědomě poskytli partnerským párům prostory, ve kterých se drogy vyráběli.

Kriminalisté všech sedm osob obvinili z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí trest odnětí v délce od jednoho roku až do deseti let.

kpt. Eva Kropáčová

5.10.2023

