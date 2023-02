Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté prověřují loupežné přepadení

NYMBURSKO – Maskovaný muž pod výhrůžkou zabitím požadoval po ženě šperky a finanční hotovost.

Nymburští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu loupeže a porušování domovní svobody v souvislosti s případem, ke kterému došlo ve večerních hodinách 23. února 2023 v obci Písty.

Do jednoho z rodinných domů vnikl zatím neznámý maskovaný muž. Uvnitř domu se nacházela starší žena, které pachatel vyhrožoval zabitím, pokud mu nevydá šperky a peníze. Ženu následně napadl i fyzicky a způsobil jí zranění, s nímž byla následně převezena do nemocnice, kde je stále hospitalizována.

Kriminalisté od doby oznámení případu provádějí potřebné úkony trestního řízení a šetření, která by vedla k objasnění případu a ztotožnění muže, jenž se měl protiprávního jednání dopustit.

V této souvislosti by kriminalistům pomohly také informace od veřejnosti, zejména pak k muži, po kterém v tuto chvíli pátrají. Dle poškozené ženy se mělo jednat o muže zřejmě ve věku 30–35 let, podsadité postavy, vysokého cca 175 cm. Na sobě měl mít obnošenou teplákovou soupravu modré barvy s kapucí až do čela, hovořil východním přízvukem. Pokud někdo muže tohoto popisu viděl, ať kontaktuje policisty na lince 158.

Pokud se kriminalistům podaří zjistit totožnost muže, zadržet ho a obvinit, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

27. února 2023

vytisknout e-mailem