Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kriminalisté předvedli výbornou práci

České Budějovice - Objasnili vloupání do zahradního domku a garáže.

Českobudějovičtí kriminalisté sdělili v těchto dnech obvinění z trestného činu krádeže muži (23 let) z Českobudějovicka. Ten v září tohoto roku v Českých Budějovicích vnikl po prostřižení drátěného oplocení na jeden pozemek a zde pak do zahradního domku. Odtud odcizil elektrokolo. Poté vnikl do zahradní garáže, odtud ukradl klavír, několik pil, sadu nářadí a další věci. Část odcizených věcí odvezl a část ukryl na pozemku u zahradního domku, kde je později objevil majitel pozemku. Celková škoda, kterou svým jednáním pachatel napáchal, dosáhla výše bezmála 21 000 korun. Pachatel takto konal přesto, že v posledních letech byl za obdobný čin odsouzen.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

22. prosince 2020

