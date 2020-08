Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kriminalisté potěšili cyklisty, vypátrali odcizená kola za více jak 100 000 korun.

ČESKOLIPSKO - Kola už majitelům vrátili.

Po třech dnech od přijetí trestního oznámení vypátrali kriminalisté čtyři z pěti horských jízdních kol, která z pátku 7. srpna na sobotu 8. srpna ze stodoly na zahradě rodinného domu v Novém Boru odcizila trojice pachatelů. Jde o zajímavý trojlístek, který tvoří 24letý místní majetkový delikvent a jeho dvě kamarádky ve věku 27 a 31 let.

V jejich rukách skončilo karbonové kolo amerického výrobce značky Cannondale F-Si v hodnotě 85 000 korun včetně dalších čtyř horských kol, jejichž celková hodnota činí 23 000 korun. Z vypátrání kol se zejména radoval 40letý muž, kterému jsme v pátek 14. srpna předali na policejní služebně obvodního oddělení v Novém Boru jeho Cannondale.

Čtyřiadvacetiletého člena novoborské zlodějské partičky jsme v pondělí 10. srpna zadrželi a v jeho bydlišti jsme zajistili tři z pěti odcizených kol. Tento mladík se v dubnu letošního roku vrátil po šesti letech z vězení, kde si odpykal trest za předchozí krádeže. Už v červnu jsme ho ale usvědčili z další majetkové trestné činnosti ve městě. V červenci pak zase odcizil ze zahrady rodinného domu v Novém Boru yorkšíra, kterého ihned prodal. I v tomto případě jsme byli úspěšní a vypátrali psa jeho majitelce do týdne.

Policistům už s ním proto došla trpělivost a potom, co ho obvinili ze spolupachatelství na přečinech krádeže a porušování domovní svobody, podali státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Soudce ho do vazby poslal ve čtvrtek. Trestní stíhání pro oba zmíněné skutky vedeme i proti jeho kamarádkám, ty si ale narozdíl od něj na verdikt soudu o výši trestu počkají na svobodě. Všem třem nyní hrozí až pět let ve vězení.

16. 8. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

