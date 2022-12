Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kriminalisté pátrají po totožnosti neznámého muže

LIBERECKO - Žádáme veřejnost o spolupráci při objasňování případu fyzického napadení.

Liberečtí kriminalisté prověřují případ, kde je dáno podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a zločinu těžké ublížení na zdraví. Tohoto jednání se měl dopustit dosud neustanovený pachatel dne 27. srpna 2022 krátce po šesté hodině večerní v ulici Anglická v Hrádku nad Nisou, kde toho času probíhala Bartolomějská pouť. Pachatel v inkriminovanou dobu nejprve slovně a následně fyzicky napadl 63letého muže, kterému svým jednáním způsobil těžká zranění.

Kriminalisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých je zachycen muž, který by svým svědectvím mohl vnést do prověřovaného případu důležité informace, jež by mohly výrazným způsobem dopomoci k jeho objasnění.

Z níže přiložených fotografií je zřejmé, že se jedná o muže bílé pleti, střední sportovní postavy s výraznými kouty na temeni hlavy. Na očích má tento muž sluneční brýle a je oblečen do světle modrého trika s krátkým rukávem a nápisem v oblasti zad VFC 1903, sportovních šortek tmavé barvy s bílými pruhy na bocích vnější strany stehen a bílé sportovní obuvi. Muž je zachycen na horském kole.

Žádáme o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo nám své poznatky předali prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

9.12.2022

por. Bc. Adéla Fialová

Oddělení tisku a prevence

