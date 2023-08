Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté pátrají po dvou osobách na útěku z léčebny

DOBŘANY - Muž a žena se nevrátili z povolené vycházky po areálu léčebny. Mohou být sobě nebezpeční a léčebna trvá na jejich návratu. Viděli jste je? Víte, kde se nachází?

Kriminalisté územního odboru Plzeň – venkov pátrají po ženě a muži, po kterých je vyhlášeno celostátní pátrání.



Hledaná devětatřicetiletá žena je pacientkou Psychiatrické nemocnice Dobřany. Trpí lehkou mentální retardací, užívá psychofarmaka, přičemž v případě, že je neužívá, je agresivní. Je nebezpečná sobě i okolí z důvodu abusu alkoholu. Má žloutenku typu C. Do léčebny nastoupila dobrovolně. Ale dne 23. srpna 2023 se nevrátila z povolené vycházky po areálu Psychiatrické nemocnice Dobřany. Do současné doby se navrátila, ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Psychiatrická nemocnice trvá na jejím návratu.

Žena je zdánlivého stáří 40 let, silnější postavy, je vysoká 161 centimetrů a váží 81 kilogramů. Má ovální obličej, světlé vlasy střední délky a hnědé oči. Nemá chrup, pouze šest spodních zubů. Na sobě měla legíny se vzorem americké vlajky, tričko a pantofle. Bližší informace naleznete v následujícím odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, žena byla nalezena. https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21360823230320

Téhož dne se z povolené vycházky po areálu Psychiatrické nemocnice Dobřany nevrátil ani sedmadvacetiletý muž. Ten má rozsudkem soudu nařízené ochranné léčení ústavní psychiatrické, kdy trpí psychotickou poruchou a může být sám sobě nebezpečný. Také v tomto případě trvá nemocnice na jeho návratu.

Muž je zdánlivého stáří 26 let, je plnoštíhlé postavy, měří 150 centimetrů a váží 78 kilogramů. Má kulatý obličej, černé krátké vlasy a hnědé oči. Jako zvláštní znamení má tetování na zádech a jizvu na pravém koleni. Na sobě měl světlou košili, modré ústavní tepláky a pantofle. Bližší údaje o hledaném jsou v tomto odkazu. https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21500823230311

Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



por. Mgr. Dagmar Brožová

24. srpna 2023

