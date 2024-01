Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kriminalisté opětovně žádají veřejnost o pomoc při vyšetřování vraždy novorozence

Jihočeský kraj - Horká stopa kriminalistů se po měsících intenzivní práce nepotvrdila.

Jihočeští kriminalisté pracují od konce července loňského roku na objasnění zvlášť závažného zločinu vraždy. Konkrétně v pondělí 24. července, nalezl oznamovatel v kontejneru na posyp u Základní školy v Lipně nad Vltavou, tělo novorozence. Na místo tehdy vyjeli krajští kriminalisté, kteří provedli veškeré neodkladné a neopakovatelné úkony a začali vyšetřovat a pátrat po pachateli vraždy. I přes výslechy desítek osob, prověření několika poznatků od veřejnosti, laboratorních vyšetření odebraných vzorků DNA, se kriminalistům zatím nepodařilo tento hrůzný čin objasnit a jeho pachatele dopadnout. Proto se znovu s odstupem času obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při vyšetřování. Od případu uplynul nějaký čas, nicméně i nyní si lidé mohou vzpomenout na něco, co tehdy kriminalistům možná zapomněli sdělit a bylo to možná důležité. Či lidé, kteří místem nálezu těla projížděli vozidlem, zaznamenají výzvu až nyní, a teprve teď projdou své záznamy z palubních kamer, objeví něco, co by kriminalistům mohlo pomoci.

Konkrétně nám jde o osobu, která se v době od 25. června do 10. července 2023 pohybovala kolem kontejneru na posyp u budovy Základní školy v Lipně nad Vltavou a tělo novorozence tam vložila.

Poznatky k tomuto případu, prosím, volejte na linku 158 či přímo kriminalistům na linku 974 221 483.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

24. ledna 2024

