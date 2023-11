Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté odhalili varnu pervitinu i jeho prodej

DĚČÍNSKO - Další úspěšná realizace toxi týmu a zásah na drogové scéně.

V průběhu tohoto týdne realizovali rumburští kriminalisté toxi týmu, na základě dlouhodobé operativní činnosti, další případ na úseku drogové problematiky. Odhalili nejenom varnu pervitinu, ale i jeho prodej. Klec spadla ve čtvrtek 8. listopadu 2023, kdy kriminalisté zadrželi muže a ženu, kteří se ve struktuře drogové trestné činnosti podíleli na výrobě a distribuci této psychotropní látky. Při provedené domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor v okolí Jiříkova a Rumburku kriminalisté zajistili věci sloužící k nedovolené výrobě pervitinu, včetně drogy samotné určené k distribuci, větší množství chemikálií a léčiv a finanční hotovost v celkové výši 74 tisíc korun a 735 euro jako výnos z trestné činnosti. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertíz.

Zatímco muž měl podle zjištění kriminalistů na různých místech v Jiříkově a Rumburku od podzimu loňského roku do současné doby poskytnout za úplatu narkomanům přes 500 gramů pervitinu, žena měla od října 2023 dalším závislým osobám poskytnout minimálně 13 gramů drogy. V této souvislosti vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání 47letého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Sedmatřicetiletou ženu kriminalisté obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Vyšetřovatelka podala podnět státnímu zástupci na vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soud bude o vazbě rozhodovat v následujících hodinách. V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Trestní stíhání obviněné ženy je vedeno na svobodě. Za tento přečin jí v případě uznání viny u soudu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Během prověřováním tohoto případu a v souvislosti s tímto případem byla zadržena i další žena, které rumburští kriminalisté prokázali, že v době od ledna do srpna 2023 letošního roku v nejméně 13 případech zásobovala v jedné z rumburských heren pravidelně osoby závislé na drogách pervitinem. Policejní komisařka zahájila její trestní stíhání a 32letou ženu obvinila ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V případě uznání viny u soudu jí hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Děčín 10. listopadu 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem