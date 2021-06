Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté obvinili tři zloděje recidivisty

DOMAŽLICKO – Společným jednáním odcizili traktor. Dva pachatelé jsou stíháni na svobodě, jeden skončil ve vazbě.

Domažličtí kriminalisté od dubna letošního roku pátrali po pachateli, který v obci Dolní Baldov odcizil volně stojící zemědělský kolový traktor značky Zetor. Díky výborné a pečlivé činnosti odhalili pachatele. Minulý týden obvinili tři muže ve věku devětadvacet let, osmačtyřicet let a jednatřicet let ze spáchání trestného činu krádež. Obvinění po předchozí společné domluvě s cílem obohatit se tehdy přijeli do obce Dolní Baldov. Prostřední z nich je na místo dovezl svým osobním vozidlem tovární značky BMW. Nejstarší z kompliců vnikl dírou v oplocení do zemědělského objektu a za pomocí klíčů nalezených v kabině odcizil volně stojící zemědělský kolový traktor značky Zetor. Lesními cestami s ním odjel až k obci Výrov na Blížejovsku, kde jej zanechal schovaný v lese za účelem dalšího prodej. Dva mladší kumpáni při krádeži a při převozu hlídali, aby mohli varovat a upozornit nejstaršího zloděje na případné komplikace. Hodnota traktoru byla vyčíslena na 98 tisíc korun.

Všichni tři obvinění mají bohatou trestní minulost. Osmačtyřicetiletý muž byl v roce 2015 rozsudkem Krajského soudu v Plzni ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze odsouzen mimo jiné za trestné činy krádež a loupež k trestu odnětí svobody nepodmíněně na dobu 72 měsíců do věznice s ostrahou, kdy z výkonu tohoto trestu byl propuštěn v září 2020. Jednatřicetiletý muž byl odsouzen ve Spolkové republice Německo Okresním soudem v Chamu odsouzen rovněž za krádež k peněžitému trestu 4 950 euro. Devětadvacetiletý muž byl rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích v únoru 2020 odsouzen pro trestný čin krádeže k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin a peněžitému trestu 10 tisíc korun. Protože obvinění byli v posledních třech letech odsouzeni či potrestáni za obdobnou trestnou činnost, hrozí jim nyní vyšší trest odnětí svobody, a to na šest měsíců až tři roky. Mladší muži jsou stíháni na svobodě, nejstarší obviněný byl vzat do vazby.



por. Mgr. Dagmar Brožová

23. června 2021

