Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté obvinili tři lidi z loupeže

PLZEŇ – Žena vylákala do sauny muže s příslibem krásných chvilek. Domluvila se však s dalšími dvěma muži, kteří roztouženého muže zmlátili a okradli.

Plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří osob, které obvinili ze spáchání zvláště závažného zločinu loupež ve formě spolupachatelství. Jednalo se o ženu ve věku 32 let a dva muže ve věku 32 let a 34 let.

Žena se na sociálních sítích domluvila s osmatřicetiletým mužem, že spolu prožijí intimní chvíle v privátní sauně v Plzni. Tam si v úterý 3. ledna 2023 ve čtyři hodiny ráno sjednali skutečně schůzku. Žena však měla jiný úmysl, dopředu naplánovala se dvěma dalšími muži fyzické napadení a krádež osobních věcí jejího společníka. V sauně muže rozptylovala a v nestřežený okamžik poslala zprávu svým komplicům, aby k sauně přišli. Poškozeného, zcela neošaceného, poslala otevřít dveře a v tom okamžiku do pokoje vtrhl muž s tonfou a začal ho fyzicky napadat. Když se poškozený začal bránit, přispěchal na pomoc druhý komplic. Žena mezitím sebrala peníze, peněženku, mobil, parfém a oblečení poškozeného a z bytu se dali na útěk. Poškozený se je snažil dohonit, i přesto, že byl stále zcela bez oděvu. Tuto honičku oznámili náhodní svědci na tísňovou linku policie. Po příjezdu na místo zadrželi čtyřiatřicetiletého muže a začali pátrat po dalších dvou osobách, které vypátrali a umístili do policejní cely. Státnímu zástupci kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soud návrh státního zástupce akceptoval, ženu a staršího z mužů poslal do vazby. Mladší obviněný byl rovnou dodán do výkonu trestu odnětí svobody pro dřívější majetkovou trestnou činnost.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. ledna 2023

