Kriminalisté obvinili skupinu osob ze zločinu chov zvířat v nevhodných podmínkách

PLZEŇ - Obvinění opatřovali štěňata psů různých ras i kříženců a pak je nabízeli na inzertním portálu k prodeji. Zvířata byla již v době odběru celkově zanedbaná, ve špatné krmné kondici, bez řádného očkování a odčervení.

Zvlášť zavrženíhodným případem se zabývali krajští kriminalisté odboru hospodářské kriminality. V březnu přijali kolegové z Berouna oznámení ženy, která přes internetový portál zakoupila a v Plzni převzala štěně křížence za deset tisíc korun, avšak po několika dnech přes veškerou péči veterináře muselo štěně podstoupit eutanázii kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Časem přicházela další oznámení z různých míst naší republiky a kriminalisté na případu intenzivně pracovali. V rámci prověřování shromažďovali a vyhodnocovali získané informace, prováděli výslechy poškozených. Díky výborné operativně pátrací činnosti kriminalistů byla zmapována organizovaná činnost skupiny podezřelých. Na základě předchozího souhlasu státní zástupkyně bylo zadrženo devět osob a byly provedeny domovní prohlídky. V těchto dnech zahájili trestní stíhání devíti osob – pěti mužů ve věku 46 let, 31 let, 22 let, 24 let a 49 let, čtyř žen ve věku 49 let, 24 let, 21 let a 22 let, které byly obviněny ze spáchání zločinu chov zvířat v nevhodných podmínkách v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněné podnikání. Tři muži byli navíc obviněni z trestného činu týrání zvířat.

Skupina těchto lidí na různých místech Plzeňského kraje, ale i v Berouně či Praze nebo na Slovensku opatřovala štěňata psů různých ras i kříženců. Obvinění odebírali zvířata ve věku nižším než 50 dnů po narození, což je podle zákona na ochranu zvířat proti týrání minimální doba stanovená k odběru štěňat. Obvinění odebírali štěňata z chovů i přesto, že věděli či byli minimálně srozuměni s tím, že životní a hygienické podmínky chovu nejsou vyhovující, neboť štěňata byla již v době odběru celkově zanedbaná, ve špatné krmné kondici, bez řádného očkování a odčervení, což mělo za následek to, že měla zdravotní problémy. Psům obvinění neposkytli řádnou chovatelskou ani veterinární péči a dále je nabízeli k prodeji na inzertním portálu, kde uváděli nepravdivé informace o jejich rase, původu, stáří, provedeném očkování či zdravotním stavu. V některých případech pro upoutání zájmu doplňovali inzeráty fotografiemi jiných než nabízených štěňat a před samotným předáním štěňat je zušlechťovali koupelemi, nakrmením či učesáním. Uskutečnili nejméně 34 prodejů štěňat rasy havanský psík, pomeranian, trpasličí pinč, zlatý retrívr, yorkshire, labrador, border kolie, stafordšírský bulteriér, francouzský buldok či jezevčík. Zvířata prodávali zájemcům za několikanásobně vyšší částky, než byla pořizovací cena a zcela odporující reálné hodnotě prodávaných zvířat. Peníze inkasovali v hotovosti a získali částku nejméně 355 tisíc korun.

Zvířata, která se jim nepodařilo obratem prodat, přechovávali je v nevyhovujících životních a hygienických podmínkách. To vedlo k prohlubování již tak špatného zdravotního stavu zvířat a následkem nákazy parvavirózou uhynulo či muselo být utraceno nejméně 18 štěňat. Tři muži byli obviněni navíc z týrání zvířat proto, že se společně domluvili na tom, aby zvířata ve špatném zdravotním stavu vyhodili. Úmyslně je poté odložili či vyhodili v travnatém porostu nebo do kontejneru s vědomím toho, že tito psi jsou nemocní a že za značného utrpění uhynou.

Kriminalisté spolu se spisovým materiálem státnímu zástupci doručili podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soudce shledal důvody vazby, avšak ta byla nahrazena zárukou a písemných slibem obviněných, že povedou řádný život a nedopustí se žádné trestné činnosti. Obvinění byli propuštěni na svobodu. Hrozí jim trest odnětí svobody na pět až deset let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

26. září 2022

