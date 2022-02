Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté obvinili recidivistu v majetkové a drogové oblasti

BEROUNSKO – Obviněný byl v minulosti odsouzený jak za krádeže, tak i za distribuci drog.

Berounští kriminalisté objasnili 6 případů majetkové trestné činnosti, které má na svědomí 34letý muž. Kromě toho mu prokázali distribuci drog. V obou oblastech, v majetkové a drogové, byl v posledních třech letech odsouzen. K páchání trestné činnosti docházelo v Hořovicích během pár dní v měsíci duben loňského roku.

K prvnímu případu došlo v době z 19. na 20. dubna, v ulici Strmá v Hořovicích. Tam se v tu dobu neznámý pachatel vloupal do vozidla Land Rover, z něhož odcizil dvě GPS navigace, 3 SD karty, datový kabel a spací pytel.

V ulici Pod Nádražím, ve stejné obci, vnikl v nočních hodinách z 20. na 21. dubna, oknem do malé výrobní haly, kde vypáčil dvířka do dvou automatů, a to na kávu a s občerstvením, avšak nic z nich neodcizil. Do automatu na nápoje se pokoušel vloupat, ale nevyšlo mu to. Posléze se vloupal do velké výrobní haly, kde vykopl dveře do kanceláře. Z té odcizil notebook, extérní pevný disk, značkové psací potřeby a digitální fotoaparát.

Dalším objektem, odkud kradl, došlo také v nočních hodinách, a to z 21. na 22. dubna. Tam z otevřené pergoly na pozemku rodinného domu v Tiché ulici odcizil mobilní telefon.

Předchozí krádež ho v Tiché ulici nejspíš moc neuspokojila, a tak se vydal touto ulicí o kus dál k jiné nemovitosti. Tam překonal dvoumetrové oplocení na pozemek, kde vnikl do neuzamčené garáže, v níž byla zaparkovaná dvě vozidla. Ta ale nebyla uzamčená, což usnadnilo zloději práci. Odcizil z nich menší finanční hotovost, dálkový ovladač na vrata, dioptrické a sluneční brýle.

Posledním útočištěm byl rodinný dům v rekonstrukci v Plzeňské ulici, kam se vloupal v noci na 24. dubna. Dovnitř se dostal okénkem na toaletu, které bylo otevřené na ventilaci. Odtud odcizil různé druhy nářadí, mechanický psací stroj a balení kávy.

Krádeže nebyly jedinou jeho „činností“. Ještě se zabýval distribucí drog, marihuany a pervitinu. Nejméně ve čtyřech případech dal zadarmo 29letému známému několik marihuanových cigaret a dále pak nejméně jednou drogu pervitin.

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil proti 34letému muži trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání 3 trestných činů, a to z pokračujícího přečinu krádeže, pokračujícího přečinu porušování domovní svobody a zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za to mu v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na dva roky až deset let, neboť byl za krádeže, porušování domovní svobody a distribuce drog v posledních třech letech odsouzen.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

24. února 2022

