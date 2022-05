Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté obvinili muže ze čtyř trestných činů

KOLÍNSKO – Hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi.

Kolínským kriminalistům se podařilo objasnit několik případů, jenže se jednalo zejména o majetkovou trestnou činnost. Celkem jedenácti skutků se dopustil 30letý muž v období od letošního ledna do konce dubna, a to ve většině případů v obci Doubravčice.

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil proti muži trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání 4 trestných činů, a to podvodu, pokračující krádeže, porušování domovní svobody a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Prvního přečinu, podvodu, se dopustil v lednu, kdy si v obci Doubravčice vyfotil několik odstavených vozidel, které pak inzeroval na internetovém portálu k prodeji a před potencionálními zájemci o vozy se vydával za jejich majitele. Dvěma mužům se mu podařilo prodat dvě vozidla v celkové částce 100 tisíc korun. Jednalo se o vraky, které měla majitelka odstavená na pozemku neobývané nemovitosti.

Trestných činů krádeže a porušování domovní svobody se dopustil celkem devětkrát. V březnu v Doubravčicích přelezl plot domu, z jehož pozemku odcizil celkem 8 metrů měděných okapových svodů. V dubnu, dohromady v 8 případech, měl na svědomí krádež dětské motorky, dva sedmimetrové okapové měděné svody s koleny, z vozidla po vloupání odcizil klíče, dále pak po dalším případu vloupání do vraku auta odcizil světlomet a z přístrojové desky vestavěné ručičkové hodiny, z garáže po jejím prohledání odcizil motorkářskou bundu a dvě vrtačky, z rodinného domu si odnesl hodiny, zlaté šperky a pamětní mince. Tím krádeže ale neskončily. Ze stodoly na pozemku domu vzal žebřík, po němž vylezl k místům okapových měděných svodů, které odcizil. Na jiném místě ho opět zaujal vrak vozidla, z něhož ukradl hliněnou vázu a v posledním případě z kóje úschovny kol odcizil dvě horská kola.

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání byl obviněn poté, co byl na konci dubna kontrolován policisty při silniční kontrole v obci Žhery, kdy hlídka lustrací zjistila, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to od ledna letošního roku do června 2023.

Třicetiletý obviněný svými protiprávními jednáními způsobil celkovou škodu ve výši dosahující 180 tisíc korun.



V případě odsouzení mu hrozí trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

25. května 2022

vytisknout e-mailem