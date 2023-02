Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté obvinili muže z několika trestných činů

PLZEŇ – Neoprávněně vstoupil na cizí pozemek, ukradl lopatu, rozbíjel okna u domu i u vozidel, a to i na silně frekventovaných místech. Skončil ve vazbě.

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, poškození cizí věci, krádež a výtržnictví. Obviněný dne 12. února 2022 v odpoledních hodinách v Plzni neoprávněně vnikl na oplocený pozemek rekreačního objektu, kde přistoupil k majiteli a v úmyslu získat majetkový prospěch mu prošacoval kapsy. Majitel následně odešel do domku, kde chtěl zavolat policii, ale obviněný ho uvnitř zamkl. Ze zahrady si vzal lopatu, kterou rozbil okno domku a lopatu přitom zlomil a z pozemku odešel. V další ulici pak přistoupil k vozidlu autoškoly, u kterého zlomenou lopatou rozbil sklo předních dveří, křičel na žáka autoškoly, ať vyleze z vozu, což neudělal a za součinnosti instruktora s vozidlem vycouval, ujel a přivolal policii. Poté agresor přistoupil k vozidlu stojícímu na červenou, otevřel dveře od vozu a na osádku křičel, ať taky vystoupí, a přitom řidičce odpoutal bezpečnostní pás. Pak udeřil rukou do střechy vozidla. V tu dobu byl na místě zadržen hlídkou policistů a umístěn do policejní cely.

Výše uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu Plzeň - město ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni odsouzen pro zločin loupež k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání tří let a šesti měsíců, kdy trest vykonal 1. února 2023. Případ si převzali kriminalisté. Spolu se spisovým materiálem státnímu zástupci dali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Byla zde důvodná obava, že obviněný bude trestnou činnost opakovat. Soudce návrh státního zástupce akceptoval, a tak je obviněný stíhaný vazebně.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. února 2023

