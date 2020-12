Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté obvinili muže, který ukradl věci za čtvrt milionu

VSETÍNSKO: Hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi.

Patnáct záznamů v rejstříku trestů má pětatřicetiletý muž z Karviné, kterého včera vsetínští kriminalisté obvinili z trestných činů krádež a poškození cizí věci. Obviněný napáchal na Valašskomeziříčsku škodu za 250 tisíc korun.

Pětatřicetiletého muže kontrolovali v neděli v jednu hodinu v noci v Bohumíně strážníci městské policie. Muž byl v pátrání, vsetínský státní zástupce na něj vydal souhlas se zadržením pro podezření ze spáchání majetkové trestné činnosti. Proto ho strážníci předali státním policistům v Bohumíně, odkud jsme ho v pondělí ráno eskortovali na obvodní oddělení ve Valašském Meziříčí, kde si ho převzali kriminalisté. Vyšetřovatel pak muže obvinil z trestných činů krádež a poškození cizí věci.

Vsetínští kriminalisté měli na muže spadeno už delší dobu. Ovšem ten byl nekontaktní a nedařilo se zjistit, kde zrovna pobývá, proto po něm vyhlásili pátrání. Obviněný se měl dle kriminalistů od začátku roku 2019 až do letošního září dopustit několika majetkových trestných činů. V Bystřičce se vloupal do unimobuňky, odkud odcizil notebook, skener a televizi. Ve Valašském Meziříčí zase vnikl do skladu barev a laků a ukradl barvy za více než 24 tisíc korun. Další tři skutky spáchal letos během měsíce září v obci Vidče. Od rodinného domku a od základní školy ukradl jízdní kola a vloupal se do stavební společnosti, odkud odcizil nářadí za 25 tisíc korun. V září se stihl ještě spolu s dalším, osmadvacetiletým mužem z Přerova, vloupat ve Valašském Meziříčí do garáže, odkud ukradli zimní pneumatiky na ocelových discích za osm tisíc korun. Společně se pak ještě vloupali do prodejny sportu ve Valašském Meziříčí, kde přímo z výlohy vzali dámské jízdní kolo a z prodejny dva páry sjezdových lyží. Odcizené věci měly hodnotu téměř 87 tisíc korun. Všechny odcizené věci obviněný prodal a peníze použil pro svoji potřebu.

Recidivista se z vězení naposledy vrátil v září roku 2017. Nyní mu za majetkovou trestnou činnost hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Je stíhán na svobodě. I osmadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z trestného činu krádeže, tomu hrozí ale „jen“ dvouletý trest odnětí svobody.

8. prosince 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

vytisknout e-mailem