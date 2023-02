Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté obvinili dvě osoby z neoprávněného opatření platebního prostředku a z podvodu

PLZEŇ – Obviněného muže poslali do vazby, protože se vyhýbal úkonům trestního řízení a jim došla trpělivost. Vazba je na oddělení hospodářské kriminality výjimečná věc.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání osmadvacetileté ženy a čtyřiadvacetiletého muže, které obvinili ze spáchání pokračujícího zločinu podvod a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaných formou spolupachatelství.

Trestné činnosti se dopustili tím, že po předchozí vzájemné domluvě společným jednáním s cílem získat majetkový prospěch se na návštěvě u matky obviněného zmocnili jejích osobních dokladů a platební karty a jejím jménem, avšak bez jejího vědomí a svolení uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru na 16 tisíc korun, kdy doložili kopii jejího občanského průkazu a výpis z jejího účtu. Dále opět společně využili její sníženou gramotnost a naivitu a předložili jí k podpisu smlouvu o zápůjčce a smlouvu o zřízení zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení k bytu v jejím výlučném vlastnictví, kdy se obvinění bez jejího vědomí se zapůjčitelem dohodli na částce 1 500 000 korun, kterou jim zaslal, a tudíž se obohatili tím, že jiného uvedli v omyl.

Protože se čtyřiadvacetiletý muž neustále vyhýbal úkonům trestního řízení, dali kriminalisté oddělení hospodářské kriminality státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Na oddělení hospodářské kriminality je toto samo o sobě výjimečným úkonem. Státní zástupce jejich podnět akceptoval, stejně tak akceptoval soud návrh státního zástupce, a tak je obviněný muž stíhaný vazebně. Obviněným hrozí za to, že svým jednáním způsobili značnou škodu, trest odnětí svobody na dva roky až osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

22. února 2023

