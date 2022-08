Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kriminalisté obvinili dva muže z loupeže

České Budějovice - Společně vzali opilému muži telefon a peněženku.

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili v těchto dnech dva muže (26 a 23 let) z Českobudějovicka z trestného činu loupeže. Koncem června loňského roku si okolo půl čtvrté hodiny ranní vyhédli na jedné autobusové zastávce v ulici Boženy Němcové opilého muže. Fyzicky ho napadli a on upadl na zem. Začali mu prohledávat kapsy, ze kterých mu ukradli mobilní telefon a koženou peněženku. V ní měl poškozený platební kartu, finanční hotovost, osobní doklady a elektronickou cigaretu. S ukradenými věcmi pak zamířili na nedalekou benzínovou čerpací stanici, kde si z odcizených peněz nakoupili jídlo, pití a cigarety. Zbytek peněz si rozdělili. Pak se ještě pokusili vybrat v jednom bankomatu pomocí odcizené patební karty více než 10 000 korun, protože však neznali pin, tak se jim to nepodařilo. Oba obvinění muži byli za majetkovou trestnou činnost odsouzeni v minulosti. Tentokrát byli obviněni nejen z trestného činu loupeže, ale také z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

17. srpna 2022

