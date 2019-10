Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté obvinili dva cizince, kteří surově zbili a shodili z terasy muže

ZLÍNSKO: Oba obvinění skončili ve vazbě.

Zlínští kriminalisté stíhají vazebně dva cizince, kteří surově napadli jiného muže, kterému způsobili těžké zranění. Cizince jsme obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví, za který jim hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Incident se odehrál v pondělí kolem čtvrté hodiny ranní ve Zlíně na vstupní terase u domu. V domku pořádal šestatřicetiletý cizinec, který bydlí v jednom z pokojů, večírek na rozloučenou, jelikož měl druhý den odcestovat do své rodné země. Na večírek přizvali jeho známí další muže, které pořádně nikdo neznal. Všichni popíjeli alkohol až do pozdních večerních, respektive ranních hodin. Kolem čtvrté hodiny ráno odjížděli z večírku i dva téměř neznámí pánové a ti se venku na terase dostali s šestatřicetiletým cizincem do konfliktu, při kterém ho nečekaně agresivně fyzicky napadli. Nejprve ho bili pěstmi do obličeje a poté ho úmyslně strčili z terasy, až poškozený přepadl přes zábradlí a z téměř čtyřmetrové výšky spadl na zem na udusanou hlínu. Do ležícího muže pak ještě několikrát kopli a z místa odjeli. Pomoc muži poskytly ženy, které byly v uvedeném domku rovněž ubytované. Všichni přítomní na večírku byli cizinci ze stejné východní země.

Policisté se o napadení dozvěděli od rychlé záchranné služby, kterou přivolali spolubydlící zraněnému muži až v pondělí před polednem. Muž skončil v nemocnici na traumatologickém oddělení s několika zlomeninami, pohmožděninami a tržnými ranami. S ohledem na podezření z trestného činu těžkého ublížení na zdraví si vyšetřování případu převzali zlínští kriminalisté, kteří společně s dalšími kolegy rozjeli pátrání po útočnících. Jelikož k útočníkům měli od účastníků večírku málo informací, které by jim pomohli cizince ztotožnit, bylo pátrání po nich poměrně problematické. Zadržet se je podařilo druhý den odpoledne na ubytovně poblíž Zlína.

Kriminalisté oba muže - cizince ve věku 19 a 32 let obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví spáchaného ve formě spolupachatelství. Vyšetřovatel podal ve středu státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval, a na základě tohoto rozhodnutí jsme oba muže eskortovali do vazební věznice.

11. října 2019, mjr. Mgr. Lenka Javorková

