Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté obvinili dealery pervitinu a marihuany

DOMAŽLICE – Obviněný muž a žena distribuovali drogy. Kriminalisté zahájili trestní stíhání ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Domažličtí kriminalisté TOXI týmu dál úspěšně potírají drogovou kriminalitu ve svém teritoriu. Zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže a třiatřicetileté ženy. Žena byla obviněna ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu nedovolené ozbrojování. Obviněná od podzimu loňského roku do současné doby si obstarávala drogu pervitin a marihuanu, kdy tyto látky dále poskytovala dalším osobám v Domažlicích, na Hadrovci a v Blížejově. Pervitin distribuovala nejméně v 16 případech. Dávky pervitinu byly o různé hmotnosti. Marihuanu pak prodala v 45 případech vždy po gramu. Drogy distribuovala, ačkoliv byla rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích v roce 2015 odsouzena a potrestána podmíněným trestem odnětím svobody v trvání osmnácti měsíců se zkušební dobou do listopadu 2018 a trestem propadnutí věci.

Šestatřicetiletý muž pak byl obviněn z toho, že obstarával drogu pro výše uvedenou obviněnou ženu a pro další osoby, a to v nejméně 22 případech. Dále byl obviněn ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť řídil motorové vozidlo a vozil drogy, ačkoliv má rozhodnutím Okresního soudu Plzeň – jih vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let, a to od července 2018 a rozhodnutím Městského úřadu v Nýřanech zákaz řízení na dobu 18 měsíců od října 2018.

Oba obvinění jsou stíháni na svobodě, od soudu může obviněná žena odejít s trestem odnětí svobody na dva roky až deset let, obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

26. dubna 2019

