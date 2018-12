Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté obvinili dalšího recidivistu

KLADENSKO – Za trestné činy byl eskortován do vazební věznice v Praze.

Na základě policejního šetření a operativní činnosti se podařilo kladenským kriminalistům vypátrat a zadržet recidivistu, který páchal trestnou činnost na území města Kladna od října do listopadu letošního roku. Dvaatřicetiletý muž z bohatou trestnou minulosti za měsíc svým protiprávním jednáním způsobil různým společnostem a soukromým osobám škodu přes 63 000,-Kč.

K prvnímu případu vloupání došlo v době mezi 23. a 24. říjnem 2018 do budovy v ulici M. Horákové v Kladně, kde za užití násilí vnikl do recepce fitcentra poté prohledal prostory, a to i v prvním patře. Odcizil zde hotovost ve výši necelých 8 000,-Kč, dva mobilní telefony v hodnotě 2 800,-Kč a sportovní tašku. Poškozením na dveřích a rámech způsobil škodu ve výši 15 000,-Kč. Celková škoda v tomto skutku byla vyčíslena na necelých 26 000,-Kč.

Další trestné činnosti se dopustil dne 7. listopadu 2018 , kdy si při jízdě autobusem MHD přisvojil peněženku s finanční hotovostí 1 500,-Kč, s třemi platebními kartami a jízdenkou MHD s kreditem do 4 000,-Kč. Celková škoda 5 200,-Kč. Následující den 8. listopadu 2018 se snažil v osmi případech využít tyto odcizené platební karty k zaplacení zboží na různých místech města Kladna. Zaplatit se mu podařilo pouze jednou z těchto platebních karet, a to ve dvou případech v Americké ulici. Celkem získaná částka byla ve výši 930,-Kč. S kartou se pokusil i o internetový nákup v hodnotě necelých 10 000,-Kč, což se mu ale nepodařilo. Dne 10. listopadu 2018 odjel s nepořízenou i od benzinové čerpací stanice, neboť ani zde nebyl s platební kartou úspěšný.

Dne 22. listopadu 2018 se obohatil ve svůj prospěch o částku 24 000,-Kč tím, že uvedl v omyl poškozenou ženu, které udělal prohlídku pronajatého bytu v ulici Švabinského v Kladně a nabídl jí ho k pronájmu. Poškozená mu zaplatila kauci a první nájemné.

V ulici ČSA v Kladně dne 28. listopadu 2018 odcizil z objektu ponechanou tašku na odkládacím stolku v prostoru mezi automaty. Obsahem tašky bylo 98 kusů neoznačených jízdenek MHD za 3 920,-Kč a finanční hotovost 480,-Kč.

Kladenští kriminalisté dne 11. prosince 2018 obvinili zadrženého muže z trestných činů krádež, zatajení nálezu, podvod, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, směnek a cenných papírů. Celkem způsobená škoda na odcizených věcech byla předběžně vyčíslena na částku přes 63 000,-Kč. Dne 12. prosince 2018 kriminalisté podali na Okresní státní zastupitelství v Kladně podnět k návrhu vzetí do vazby, čemuž Okresní soud Kladno následně vyhověl. Dne 12. prosince 2018 bylo rozhodnuto o vzetí obviněného muže do vazby a ihned byla provedena eskorta do vazební věznice v Praze. Za své protiprávní jednání hrozí obviněnému muži maximální trest odnětí svobody ve výši 3 roky.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. prosince 2018

