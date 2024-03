Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté obvinili dalšího dealera drog

MLADOBOLESLAVSKO - Drogu prodával zejména v Mladé Boleslavi a jejím okolí.

Kriminalistům z Mladé Boleslavi se podařilo obvinit dalšího dealera drog, který drogu prodával na území města Mladé Boleslavi a v jejím okolí, a to nejméně od srpna loňského roku do konce února roku letošního, tedy do doby jeho zadržení.

Osmatřicetiletý muž svým několika odběratelům prodával pervitin a marihuanu. V době zadržení měl podezřelý muž u sebe více jak desítku igelitových sáčků s obsahem krystalické látky, při domovní prohlídce pak policisté nalezli téměř 30 igelitových sáčků s obsahem krystalické látky a plastové dózy se sušinou rostliny odpovídající rostlině konopí.

Mladoboleslavští kriminalisté v minulém týdnu zahájili trestní stíhání 38letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny a odsouzení obviněnému muži hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

5. března 2024

