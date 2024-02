Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kriminalisté objasnili vloupání do obchodu a krádež trezoru

České Budějovice - Dva muži, policistům dobře známí, způsobili škodu za více jak 700 000 korun.

Českobudějovičtí kriminalisté zahájili tuto středu trestní stíhání dvou mužů ve věku osmadvacet a sedmačtyřicet let, které viní ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Muži se v listopadu loňského roku domluvili na vloupání do jednoho z obchodů na sídlišti Vltava. Nad ránem rozbili vstupní dveře a z kanceláře prodejny odcizili trezor s penězi, dárkové poukazy a z prodejního pultu mobilní telefon. Vše naložili a odvezli do lesa na Českobudějovicku, kde rozbitý trezor našel téhož dne náhodný kolemjdoucí. Oba muži nejsou pro kriminalisty neznámí, protože každý z nich byl v minulosti odsouzen a potrestán za majetkovou trestnou činnost. Dá se řici, že po odchodu z vězení dlouho neotáleli a ke své "práci" se poměrně brzy vrátili. Díky činnosti našich policistů a kriminalistů je však pravděpodobné, že se tímto tempem za mříže opět brzy vrátí. Škodu v řádech statisíců napáchali zloději nejen odcizením trezoru s penězi , ale i poškozením zařízení obchodu. Všichni, kteří se na objasnění tohoto případu podíleli, odvedli během krátké doby skvělou práci.

9. února 2024

