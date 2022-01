Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté objasnili trestnou činnost podvodníků

JIHLAVSKO: Dva obvinění muži byli vzati do vazby

Policisté jihlavského územního odboru objasnili rozsáhlou trestnou činnost skupiny pachatelů, kteří mají na svědomí podvody a krádeže. Za vypátráním a dopadením dvou z nich stojí skvělá spolupráce policistů územního odboru se strážníky městské policie. Policejní komisař zahájil trestní stíhání celkem čtyř osob, tří mužů a jedné ženy. Zůstala za nimi celková škoda přes půl milionu korun. Všichni čtyři obvinění jsou opakovaně soudně trestaní recidivisté. Dva z obviněných mužů byli na podaný návrh vzati do vazby.

Na stopu pachatelů přivedlo kriminalisty jejich operativní šetření. Precizním prověřováním získali poznatky ke třem mužům a ženě, kteří se dopouštěli v Jihlavě majetkové trestné činnosti. Zaměřovali se jak na krádeže v obchodech, tak vyhledávali náhodné lidi, které přesvědčovali ke sjednání úvěrů na nákup různých věcí. Po třech podezřelých mužích a ženě začali policisté okamžitě pátrat. Všichni čtyři podezřelí jsou osoby, které mění místo svého pobytu a aktuálního pohybu. Státní zástupce vydal v polovině minulého týdne souhlas s jejich zadržením. Na vypátrání a dopadení podezřelých spolupracovali kriminalisté s policisty ostatních oddělení a také s městskou policií. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Již v neděli 9. ledna se městským strážníkům podařilo ve večerních hodinách vypátrat podezřelou ženu na jihlavském náměstí. Zadrženou převzali policisté a žena byla umístěna do policejní cely.

Ještě ten den následovalo vypátrání jednoho z podezřelých mužů, v jeho případě mělo ale dopadení o něco dramatičtější průběh. Strážníci ho totiž vypátrali v lokalitě jihlavských hradeb a muž začal vyhrožovat, že skočí dolů. Na místo přivolali také policisty. Vzhledem k hrozbě pádu muže z několika metrů a riziku jeho zranění, bylo nutné situaci řešit citlivě. Vzájemnou spoluprací policistů se strážníky, trpělivou komunikací, reagováním na chování muže a profesionalitou se nakonec podařilo muže přesvědčit, aby slezl do bezpečného prostoru. Policisté ho zadrželi a po vyšetření lékařem muže umístili do cely. Následující den kriminalisté vypátrali také zbývající dva podezřelé muže a ti putovali v jejich doprovodu na policejní oddělení.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání tří mužů a ženy, všichni z Jihlavska. „Devětadvacetiletý muž byl obviněn z přečinu úvěrového podvodu, dále přečinů krádeže a podvodu, přičemž činem byla způsobena větší škoda, spáchaných ve spolupachatelství. Ze spáchání přečinu podvodu byli jako spolupachatelé obviněni také šestadvacetiletý a sedmatřicetiletý muž, který je navíc obviněn ještě se spáchání přečinu krádeže,“ řekl npor. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality s tím, že třicetiletá žena čelí obvinění z přečinu krádeže spáchané ve spolupachatelství.

Všichni čtyři obvinění jsou opakovaně soudně trestaní recidivisté, kteří mají za sebou různorodou trestnou činnost, zejména majetkovou. Nejmladší z nich byl naposledy odsouzen vloni v srpnu, trestné činnosti se dopustil i přesto, že je v dvouleté zkušební době podmíněného propuštění z věznice. Ostatní na tom nejsou lépe. Další obviněný muž opustil brány věznice teprve vloni na jaře a třetímu končí zkušební doba podmíněného propuštění z věznice, kde si odpykával trest za podvody, až v roce 2026. Také žena má za sebou trestní minulost, naposledy byla odsouzena za drogovou trestnou činnost a je ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody.

Trestné činnosti, ze které jsou muži a žena obviněni, se dopouštěli v době od loňského října v Jihlavě, v některých případech se na činu podíleli tři z nich, v dalších dva a některé činy spáchal jeden z obviněných. Také složení dvojic bylo proměnlivé.

Při podvodech se zaměřovali na osoby, u kterých očekávali jejich snadnější ovlivnitelnost. Jejich výběr byl otázkou náhody, přičemž se snažili vybranou osobu přesvědčit o výhodnosti celého obchodu. Využívali také zhoršené finanční situace podvedených osob s příslibem snadného zisku. Mezi obětmi je muž, kterého dva obvinění přiměli během večera v jihlavské prodejně uzavřít smlouvy na tři mobilní telefony, také jiný muž skončil s prázdnými rukama i přesto, že ve třech případech s obviněnými muži v prodejně zakoupit na splátky mobilní telefony. Ještě hůře dopadl další muž, kterého obvinění přesvědčili k odebrání mobilních telefonů ve čtyřech případech, nečekalo ho zlepšení finanční situace ale velké množství starostí a škoda za bezmála devadesát tisíc korun. Mobilní telefony si obvinění muži nechávali. Kromě telefonů se předmětem podvodu stalo i vozidlo a „šperky“. Jiného muže totiž jeden z obviněných přesvědčil, aby si sjednal úvěr na nákup vozidla, automobil v hodnotě bezmála 300 tisíc korun ale využíval jen obviněný muž a nakonec ho zpeněžil. Co se týká „šperků“, přesvědčili dva obvinění ke koupi náramku a prstenu mladíka, který byl v lokalitě autobusového nádraží. Následně ale cenu zvýšili a vytrvalým nátlakem ho přiměli k tomu, aby jim předal další peníze a věci.

O získání úvěru se jeden z obviněných snažil i sám, a to s využitím nepravdivých údajů, to se mu ale nepodařilo.

Dále se obvinění zaměřili na krádeže zboží v různých obchodech. Nejvyšší škodu způsobili v prosinci v obchodním domě, kde odcizili zboží za bezmála patnáct tisíc korun. Z jiné prodejny si například odnesli kolem padesáti kusů drogistického zboží a vysokou škodu způsobili také v další prodejně, kde odcizili přes osmdesát kusů čokolád.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí dvou obviněných mužů do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byli muži vzati do vazby a policisté oba eskortovali do věznice. Obviněná žena a zbývající muž byli po provedení nezbytných úkonů ze zadržení propuštěni a jsou stíháni na svobodě.

Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Dvěma obviněným hrozí trest odnětí svobody až na pět let, zbývající dva můžou být potrestáni až dvouletým pobytem za mřížemi.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

13. ledna 2021

vytisknout e-mailem