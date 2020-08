Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté objasnili sérii krádeží v rodinných domcích

VSETÍNSKO: Krádeže má na svědomí recidivista z Ostravy.

Vsetínští kriminalisté objasnili sérii krádeží věcí z rodinných domků a dalších objektů především ve Valašském Meziříčí, ale i Rožnově p. R. nebo Vsetíně. Krádeže má mít na svědomí sedmatřicetiletý recidivista, který je v současné době ve vězení za jinou trestnou činnost.

Muž z Ostravy, který má v rejstříku trestů 11 záznamů především za majetkovou trestnou činnost, vnikl od května do července do sedmi objektů, přičemž využíval neuzamknuté dveře rodinných domků a dalších objektů nebo pootevřených oken.

Pootevřeným oknem v přízemí vnikl začátkem července navečer například do rodinného domku ve Vsetíně, ze kterého ukradl 36 tisíc korun. Z neuzamčeného domku ve Valašském Meziříčí během dne zase ze stolu ukradl iPad za 5 tisíc korun a z peněženky platební karu. Do domů chodil především různými zadními nebo bočními vchody, které přes den lidé často nezamykají. Zloději ani nevadilo, že je zrovna někdo doma. V jednom z domků v Rožnově p. R. se na chodbě potkal s majitelkou, které řekl, že je nový soused a zatoulala se mu kočka a on ji hledá. Z domku stihl z peněženky v kuchyni odcizit 4 tisíce korun. Peněženku ukradl i v kanceláři ve Valašském Meziříčí a zadním neuzamknutým vchodem vnikl i do restaurace ve Valašském Meziříčí, kde z kanceláře z číšnického fleku vzal přes 13 tisíc korun, doklady a platební karty. Odcizenými kartami poté zaplatil několik nákupů. Celkem způsobil škodu téměř 70 tisíc korun.

Díky popisu pachatele, který nám někteří poškození uvedli, dále kamerovým záznamům a osobní znalosti policistů se podařilo zjistit, že krádeže má na svědomí právě sedmatřicetiletý muž.

Vsetínští kriminalisté muže včera obvinili z trestných činů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody, za který mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Z posledního výkonu trestu se vrátil začátkem roku 2018.

Apelujeme na lidi, aby byli především teď v letních měsících obezřetní, dbali na uzamykání dveří, uzavírání oken, i když dům opouští jen na krátkou chvíli. Podobná doporučení platí i v různých kancelářích, které doporučujeme i při krátkém opuštění rovněž uzamykat a mít své věci stále pod kontrolou.

6. srpna 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

vytisknout e-mailem