Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté objasnili sérii krádeží katalyzátorů

DĚČÍNSKO - Škoda, kterou pachatelé způsobili se vyšplhala na 150 tisíc korun.

Děčínským a rumburským kriminalistům se podařila objasnit série majetkové trestné činnosti spočívající v krádežích katalyzátorů na Děčínsku. Tato úspěšná realizace navazovala na předchozí realizaci z prázdnin loňského roku, kdy se podařilo pochytat skupinu tří pachatelů, kteří se vloupávali do rodinných domů a kradli katalyzátory na Šluknovsku. Dva pachatelé z této skupiny jsou za mřížemi. Jeden ve výkonu trestu pro jinou majetkovou trestnou činnost a druhý je v této věci stíhán vazebně. Z rodinných domů brali vše, co jim přišlo pod ruku. Jednalo se o věci, které se jim osobně hodili nebo je vzápětí mohli ihned zpeněžit. V tomto případě se způsobená škoda pohybovala kolem 200 tisíc korun. Včerejšího dne policejní vyšetřovatel sdělil obvinění dalším čtyřem pachatelům pro stejnou trestnou činnost, a to krádeže katalyzátorů. Jeden z těchto mužů již figuruje v předešlém případu a obvinění si převzal ve vazební věznici. Další tři pachatelé čelí obvinění z trestného činu Krádeže, kde jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. Odcizené katalyzátory se u pachatelů nenašly, neboť je následně ihned zpeněžili. V tomto případě se škoda pohybuje kolem 150 tisíc korun.

Děčín 3. ledna 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

