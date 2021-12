Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté objasnili sérii krádeží

HAVLÍČKOBRODSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Kriminalistům se podařilo objasnit sérii vloupání a krádeží v různých objektech v Havlíčkově Brodě a blízkém okolí města. Ze spáchání dvou trestných činů byl obviněn jednadvacetiletý muž, opakovaně soudně trestaný recidivista. Krádeže se dopustil celkem v sedmi případech a způsobil škodu přes čtyřicet tisíc korun. Na podaný návrh byl vzat do vazby a hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestné činnosti vypátrali kriminalisté na začátku tohoto týdne v časných ranních hodinách na ulici v Havlíčkově Brodě. Jedná se o muže bez trvalého bydliště, který často mění místo svého aktuálního pobytu. Zadržený muž skončil v policejní cele. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého. „Jednadvacetiletý muž z Havlíčkobrodska byl obviněn z pokračujícího přečinu krádeže, spáchaného dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství, dále je obviněn z přečinu porušování domovní svobody,“ řekla npor. Mgr. Hana Adámková, zástupkyně vedoucího oddělení obecné kriminality.

Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, a to v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Letos v létě byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou na dva roky.

Muž byl obviněn z toho, že se v době od července dopustil série krádeží v různých objektech v katastru Havlíčkova Brodu. Vloupal se do chatky se zahradním domkem, sportovního zařízení, pergoly a rybářské chaty, další krádeže se dopustil v bytě, zábavním podniku a čerpací stanici. Někdy se do objektu vloupal, v některých případech kradl v přístupných prostorech.

Nejvyšší škodu způsobil v červenci při krádeži na pozemku chatky se zahradním domkem, kde majitel přišel o věci v hodnotě téměř třicet tisíc korun. Obviněný muž v tomto případě vnikl na oplocený pozemek, kde se vloupal do objektů a odcizil různé věci jako nářadí, sekačku, motorovou pilu, televizor, sekery ale třeba také krémy a ručníky. Vloupání do sportovního zařízení, odkud zmizely dvě desítky plechovek s nápoji, se dopustil ve spolupachatelství, stejně jako vloupání do chaty, kde přišel majitel o pruty a další rybářské vybavení. Někdy obviněný muž využil ke krádeži aktuálně vzniklou situaci, jako v případě odcizení mobilního telefonu a peněženky v bytě své příbuzné, krádeže se dopustil také na čerpací stanici, kde vzal ze stojanu bagety a utekl, nebo využil příležitost v zábavním podniku a odcizení finanční hotovosti z odložené peněženky.

Věci nabyté krádeží se snažil zpeněžit a finanční prostředky používal pro svoji potřebu.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují, stejně jako trestnou činnost spolupachatelů.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

1. prosince 2021

