Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce padělků cigaret

Ms kraj: Přes 5 milionů cigaret bez platné tabákové nálepky, škoda na dani šplhající ke 20 milionům korun

K moravskoslezským krajským kriminalistům odboru hospodářské kriminality vloni „doputovala“ informace o možném prodeji cigaret bez platné tabákové nálepky, a to údajně v poměrně velkém množství.

Profesionální kriminalistickou činností rozkryli policisté jednání pěti mužů, kteří se měli podílet, po vzájemné předchozí společné domluvě, na nelegálním obstarávání, skladování a následné distribuci padělků cigaret světových výrobců. Trestnou činnost měli páchat na území Moravskoslezského kraje v průběhu minulého roku do současné doby buď samostatně, nebo společně. Dva muži měli neoznačené cigarety různých značek a v různém množství, zpravidla v řádu několika desítek tisíc kusů, opatřovat a předávat je k uskladnění na předem vytipovaná a domluvená místa v okrese Frýdek-Místek svým komplicům. Měli tak mít připravenou cestu směřující ke konečným zákazníkům, kteří měli za kuřivo platit výrazně nižší cenu. Hovoříme o více než 5 milionech kusech cigaret.

Přestože si měla skupina počínat konspirativně, disponovali kriminalisté z realizovaného prověřování dostatečným a potřebným množstvím informací, aby podezřelé koncem září v jednu dobu na několika místech současně zadrželi. Vrchní komisař obvinil pětici mužů ve věku od 60 do 63 let, zejména z Frýdecko-Místecka, ze spolupachatelství trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Třem obviněným hrozí v případě uznání viny trest od 2 do 8 let, zbývající dva jsou ohroženi trestní sazbou ve výši 5 až 10 let. Až na jednoho rozhodl soud o trestním stíhání obviněných vazebně.

Škoda vzniklá České republice na dani šplhá k 20 milionům korun. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků zajistili policisté krom jiného přes 150 000 kusů cigaret, jako náhradní hodnotu zajistili i více než 1 milion korun, investiční slitky z cenného kovu či nemovitosti. Mimochodem, k vyhledání bankovek byl nasazen psovod se služebním psem Celního úřadu pro Jihomoravský kraj. Kriminalisté spolupracovali dále s pracovníky Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kteří ze zajištěných tabákových výrobků na místě odebírali vzorky určené k následnému odbornému zkoumání. Policisté zajistili i další věci, které jsou podrobeny zkoumání specialistů odboru kriminalistické techniky a expertiz našeho krajského ředitelství. Kriminalisté byli při prověřování v kontaktu s finančními institucemi a činili množství dalších úkonů.

Krajští kriminalisté odboru hospodářské kriminality na případu i nadále pracují.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 7. října 2024

