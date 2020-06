Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté objasnili případy vloupání

PELHŘIMOVSKO: Obviněnému muži hrozí tříleté vězení

Pelhřimovští kriminalisté na základě výborné operativní činnosti objasnili dva případy vloupání do podniků na Pelhřimovsku. Pachatele podezřelého z této trestné činnosti kriminalisté zadrželi a policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Devětapadesátiletý muž, který má vloupání na svědomí, byl již v minulosti soudně trestaný.

K prvnímu případu vloupání došlo v polovině prosince loňského roku v Pacově. Tehdy neznámý pachatel násilím vnikl do budovy jedné z firem, přičemž rozbil skleněné výplně okna a dveří. Vnitřní prostory prohledal a z pokladny si odnesl mince. Celková škoda, včetně poškození majetku, byla vyčíslena na částku kolem sedmi tisíc korun. O dva měsíce později přijali policisté oznámení o vloupání do další prodejny v obci na Pelhřimovsku. Pachatel u jedné z místních budov nejprve odcizil sekeru, kterou v nočních hodinách použil k vloupání do prodejny. Tou poškodil dveře a zanechal ji na místě. Mimo drobných mincí si z místa činu odnesl ještě kartony cigaret a škoda se vyšplhala na částku kolem třiceti tisíc korun.

Policisté na místech činů provedli ohledání, zajistili stopy a vše zadokumentovali. Intenzivním prověřováním se kriminalistům na základě získaných poznatků a vyhodnocených stop podařilo pachatele vypátrat. Podezřelého muže kriminalisté zadrželi na Benešovsku a na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Devětapadesátiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže,“ uvedl npor. Mgr. Bc. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Jedná se o muže, který byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen, a to naposledy na konci loňského roku.

„Obviněnému muži za spáchání uvedené trestné činnosti hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ dodal Pavel Nováček.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

2. června 2020

