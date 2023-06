Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté objasnili několik případů majetkové trestné činnosti

BEROUNSKO – Obviněný skončil ve vazební věznici.

Berounským kriminalistům, kteří se zabývají majetkovou trestnou činností, se podařilo ustanovit pachatele vloupání do restaurací, prodejen, bytového domu a vozidla, a tím případy objasnit.

Na základě jejich důkladného šetření a vyhodnocování zjistili, že podezřelým je 41letý muž, který páchal nejvíce trestné činnosti v Berouně, v jednom případě v Králově Dvoře a jednou ve Zdici. V Berouně se vloupal celkem do dvou, z nichž odcizil přenosnou pokladnu s finanční hotovostí a láhve tvrdého alkoholu. Dále měl na svědomí vloupání do kočárkárny bytového domu, odkud ukradl pánské jízdní kolo s vybavením a doplňky. Kromě toho rozbil okénko u automobilu, z něhož si odnesl navigaci a autokameru. V Králově Dvoře se vloupal do zahradnické prodejny, odkud ale nic neukradl a v neposlední řadě se pokoušel dostat do objektu benzínové čerpací stanice ve Zdicích, což se mu ale nepodařilo.

Po veškerých služebních úkonech vyšetřovatelka služby kriminální policie zahájila proti muži trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání pokračujících trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Svým jednáním způsobil poškozeným celkovou škodu ve výši téměř sto tisíc korun.

Obviněný si v současné době vyčkává na výši trestu ve vazební věznici, jelikož byl za majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech již odsouzen. Hrozí mu až tři roky za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

16. června 2023

vytisknout e-mailem