Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté objasnili loupežné přepadení seniorky

PŘÍBRAMSKO - Obviněnému hrozí až 10letý trest odnětí svobody.

Příbramským kriminalistům se podařilo objasnit loupež z poloviny srpna loňského roku, ke které došlo přímo v Příbrami v nočních hodinách.

Třiasedmdesátiletou seniorku, která se vracela do místa bydliště, na ulici oslovil neznámý muž a nabídnul jí doprovod. Po chvíli se ale zaměřil hlavně na její kabelku, kterou se snažil seniorce vytrhnout. Následně do seniorky strčil, až upadla na zem, kabelku jí vytrhnul z ruky a utekl pryč. Seniorka se při pádu udeřila do hlavy, proto byla převezena na lékařské ošetření do nemocnice.

Kriminalistům se podařilo případ objasnit a dopadnout podezřelého 32letého muže. V pondělí 29. ledna 2024 kriminalisté muže obvinili z trestného činu loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let. Obviněný má i z minulosti několik záznamů v rejstříku trestů za násilnou trestnou činnost.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

31. ledna 2024

